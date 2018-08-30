30.08.2018

Поселения Боровского района не спешат проводить границы



Постановка границ населенных пунктов на кадастровый учет - процедура сравнительно новая, однако в Калужской области этому вопросу уделяется очень большое внимание. К концу года «обмеряно» должно быть не менее 35% поселений района, однако некоторые чиновники пока даже не приступили к этой работе.

Казалось бы, 35 процентов - показатель относительно небольшой, однако его достижение может стать для Боровского района серьезной проблемой.

Дело в том, что сегодня поддерживать необходимый уровень удается только за счет успехов Ворсина. На территориях сельского поселения было разграничено уже порядка 80% населенных пунктов, и это пока позволяет уравновесить отставание прочих земель.

Главным аутсайдером на сегодняшний день остается администрация Асеньевского, поскольку здесь эта работа и вовсе пока не вышла за рамки соглашений. В этом году планируется разметить два населенных пункта, а после выставить на торги и остальные, но сколько это займет времени, пока вопрос.

Дело в том, что сама по себе процедура не из дешевых, и справиться своими силами небольшим поселениям здесь будет непросто.

Хороший пример соседям подают в совхозе Боровском, где удалось выйти на показатель в 25 процентов, да еще и получить средства на обмерку оставшихся деревень.

- С небольшим опозданием, но нам перевели субсидию на работы по постановке на кадастровый учет. Вместе с нашим софинансированием сумма получилась достаточно солидной - 524 тысячи рублей. Сейчас готовим техзадание, и в сентябре будем отыгрывать на торгах все оставшиеся поселения, - рассказал глава администрации СП совхоз Боровский Антон МАСНЯК.

Подобная практика нашла одобрение у главы района, который призвал остальных чиновников не затягивать с этой работой и приложить максимум усилий, чтобы к концу году каждая администрация вышла на установленный в регионе минимум.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «Власть»

Коробейники не пройдут

Планов - громадье

Руководству балабановского ДК разрешили мечты без границ

В Балабанове больше нет вокзала

Без револиций

Очевидное и вероятное
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
31
августа
2018


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление