Служа Отечеству

Балабановский военный городок отметил свое 70-летие.

На фоне недавно прошедшего Дня Города в Боровске, которому исполнилось аж 660 лет, семьдесят кажется не такой уж серьезной датой.

Тем не менее, для жителей военного городка за это время успело поменяться многое, а потому здесь не просто отмечали юбилей с концертом, гуляниями и салютом, но и чествовали тех, кто внес огромный вклад в развитие поселения.

БОГАТАЯ ИСТОРИЯ

Несмотря на то, что военному городку в этом году исполнилось целых семьдесят лет, его день рождения жители отмечали впервые. Одни ожидали от праздника масштабных гуляний размахом не уступающих Боровску и Обнинску, другие по-военному строгой и лаконичной программы.

То, что получилось в итоге, как и положено, оказалось золотой серединой между этими двумя крайностями и уж точно никого не оставило равнодушным.

Были и яркий концерт, и серьезная официальная часть и множество других занимательных мероприятий, но самое главное, что наблюдая за этими гуляниями понимаешь, с какой заботой и теплотой местные жители относятся к своему городку.

Его история началась в далеком 1948-м году, когда в Боровский район из Прибалтики был переброшен 10-й зенитный прожекторный полк, отмеченный орденами Александра Невского и Красной Звезды.

Тогда мало кто мог предположить, что на месте палаток и землянок появится настоящий город, однако уже в 1949-м здесь были построены полноценные казармы и четыре двухэтажных дома для офицерского состава, которые и дали начало Балабанову-1.

За свою славную историю, подразделение не только принимало участие в Великой Отечественной и Корейской войнах, но и вносило свой вклад в оборону страны даже после того, как нужда в прожекторах при зенитных полках полностью отпала.

ЗА ЗАСЛУГИ

Поздравить жителей в этот день пришло много гостей, не скупившихся на теплые слова в адрес городка и горожан. Например, глава городской думы Балабаново Сергей СУДАКОВ, отметил, как важно уважать имеющиеся традиции и работать над их дальнейшим развитием

- В этот день, я хочу пожелать вам никогда не забывать о славной истории, и преумножать те традиции, которые сложились у военного городка, новых свершений и, конечно же, мирного неба над головой, - отметил Сергей Алексеевич.

Впрочем, об уважении к достижениям в Балабоново-1 не забывают. В честь семидесятилетия городка, почетными грамотами были награждены все, кто вносил вклад в его развитие, с 1948-го года до наших дней.

Труд офицеров, общественных деятелей, учителей, почтальонов и многих других горожан, чья работа была важна для растущего и развивающегося поселения, не был забыт.

ЮНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Однако, несмотря на уважение к истории, больше всего слов было сказано именно о будущем и, конечно же, о детях, которым предстоит его построить. Одна из главных причин для гордости не только городка, но и всего района это танцевально-спортивный клуб «Глория», воспитанники которого подарили всем гостям яркое и незабываемое шоу.

Не остались в стороне от праздника и совсем уж юные балабановцы, занимающиеся в школе искусств. Многие ребята захотели принять участие в конкурсе рисунков, при этом основной темой для картин стало поддержание мира во всем мире.

В целом же, несмотря на всю серьезность сказанных слов, весь день в городке царило праздничное настроение. Жители не только активно принимали участие в запланированных мероприятиях, но и старались самостоятельно разнообразить досуг, играя на баяне и распевая любимые , стоя в очереди за солдатской кашей.

А после праздничного салюта, ознаменовавшего окончание гуляний, горожане робко надеялись, что подобные торжества будут проводить в городке каждый год.

Степан ФЕДОРОВ

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