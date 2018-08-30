Администрация совхоза «Боровский» переживает за жителей Кабицыно

Конец лето для администрации традиционно означает начало хлопот по подготовке к осенне-зимнему сезону. Обычно во главе угла стоят отопление и все связанные с ним вопросы, однако в совхозе «Боровский» есть и другие причины для беспокойства. Начатая РЭС реконструкция электросетей в районе деревни Кабицыно вылилась в почти месяц перебоев со светом и, несмотря на недовольства населения, электрики твердо намерены продолжать работы в этом году.

Как правило, все работы, связанные с модернизацией или, как в данном случае, реконструкцией, сопровождаются недовольством населения. Никому не нравится сидеть без электричества, даже учитывая плюсы, которые это принесет в будущем. Чиновники в таких случаях являются некой «буферной зоной» между ремонтниками и горожанами, поскольку привыкли смотреть на перспективу и понимают необходимость перемен.

В случае же с Кабицыно все совсем не так, и складывается впечатление, что поступками РЭС власти недовольны чуть ли не больше самих горожан.

Как отметил глава администрации совхоза Боровский Антон МАСНЯК, даже несмотря на имеющиеся сложности в запуске котельной, в подготовке к осенне-зимнему периоду больше всего его заботит именно реконструкция электросетей.

- У нас были небольшие проблемы с подготовкой котельной, но их мы устраним в ближайшую неделю и паспорт готовности получим. А вот работы в Кабицыно вызывают большие опасения, поскольку, как и в прошлый раз, электрики выходят на них только осенью. Складывается впечатление, что трех месяцев лета им не хватает, - негодует Антон Александрович.

Пока что погода благоволит сотрудникам РЭС, и серьезными проблемами их промедление обернуться не грозит, но в совхозе все равно намерены пристально следить за ходом реконструкции.

Впрочем, настороженность чиновников полностью оправдывает и отношение районных электросетей к своим потребителям.

В прошлом году оператор занимался ремонтом трансформаторов, и при желании отключений можно было бы избежать, согласись он использовать трансформаторы, как об этом просила администрация, но такие мелочи, как удобство жителей, электриков не сильно заботят.

В этот раз работы еще сильнее приблизились непосредственно к домам, и здесь уже никакой страховки не будет.

- Пока что они планируют отключать электричество с 9 до 17 часов, когда большинство людей на работе, это их право. Но я также прекрасно понимаю жителей и их претензии. В прошлом году негодовали по поводу холода в квартире, в этом, видимо, будут на испорченные продукты в холодильниках, - пояснил Масняк.

В результате, как часто это бывает, хорошее начинание грозит обернуться проблемами и склоками просто из-за задержек с началом работ. И, судя по тому, что подобный подход перестал устраивать не только горожан, но и чиновников, районным электросетям нужно пересмотреть свое отношение к потребителям, иначе очередного конфликта избежать никак не удастся.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «ЖКХ»