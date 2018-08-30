Активисты убрали одну из стихийных свалок в Боровском районе

Активисты из калужского отделения Общероссийского народного фронта ликвидировали стихийную свалку бытовых отходов площадью в 600 квадратных метров близь деревни Деревенька.

За два часа работы команда из десяти человек насобирала на территории 80 мешков мусора.

Тем не менее, несмотря на все старания активистов, свалки отходов все еще остаются серьезной проблемой для района. На конец августа 2018-го года на интерактивной карте ОНФ «Генеральная уборка» остается порядка сорока проблемных участков.

Всего за полтора года работы проекта на территории Калужской области отмечено 514 свалок, из которых к настоящему времени убраны только 215.

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