В Ермолине перезахоронят останки красноармейца

С момента окончания Великой отечественной войны минуло уже семьдесят три года, но отголоски тех страшных событий порой встречаются нам и сегодня. Недавно силами поискового отряда «Звезда» в Ермолине были обнаружены останки неизвестного солдата. Теперь власти города намерены увековечить память павшего бойца, предав его земле вместе с товарищами.

В Боровском районе, где во время войны шли ожесточенные бои, подобные находки не редкость. Несмотря на все старания энтузиастов, многие солдаты, отдавшие свои жизни за свободу и независимость Отечества, остаются без достойного погребения.

В Год Волонтера к деятельности добровольческих организаций, к числу которых принадлежат и поисковые отряды, приковано повышенное внимание. Тем не менее своим делом эти люди занимаются не ради славы или заработка.

Как рассказала командир отряда «Звезда» Елизавета ПОКОЛЕНКО, сегодня организация существует исключительно на собственные средства и ни от кого не зависит.

- Все работы ведутся исключительно за счет энтузиазма членов отряда и на наши собственные деньги, - отметила девушка.

О том, что на участке рядом с домом № 6 по улице Островского в Ермолине находится захоронение советского солдата, местная жительница узнала от своей бабушки и поделилась этой информацией с поисковиками. Боровчане вообще довольно часто оказывают добровольцам помощь, опираясь на рассказы родственников или собственные находки, сужая круг поисков или указывая на неизвестные ранее могилы.

К сожалению, при солдате не обнаружили медальона, так что личность его установить пока не удалось, а ориентировочной датой смерти бойца назван 1941-й год.

Последние почести павшему отдадут 17-го сентября. Захоронение назначено на 15:00 и пройдет на братской могиле в Ермолине.

К слову, если вы тоже обладаете информацией, которая могла бы помочь поисковому отряду в работе, то найдите минутку и позвоните по телефонам: 8-961-122-62-85 (Елизавета) или 8-909-252-42-00 (Максим), ведь в наших силах сделать так, чтобы погибшие ради мира на земле солдаты были похоронены как подобает.

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