Маршрут «Золотой»

В Балабанове раздумывают над заведомо убыточным транспортным сообщением.

Пассажирский транспорт давно перестал быть роскошью. Сегодня обычное дело - добраться до нужного пункта на автобусе или маршрутке. Однако в Балабанове жители в разных уголках города заявляют о том, что в век колес им приходится преодолевать внушительные расстояния пешком. Виной тому - отсутствие маршрута или необходимого количества пассажирского транспорта.

Поскольку в задачи местной администрации входит создание комфортных условий проживания горожан, то и транспортным вопросом балабановским чиновникам придется заняться. Правда, еще в начале решения задачи некоторым улицам в визите общественного транспорта уже отказано.

ПЕРВЫЙ - «МЕДИЦИНСКИЙ»

Два года назад в Балабанове состоялось долгожданное открытие новой поликлиники. Востребованность в визитах в учреждение здравоохранения у местных жителей поставила перед администрацией города задачу по созданию первого внутригородского маршрута пассажирских перевозок.

Изначально путь следования автобусов предлагали проложить по улице Лесной. Но ее перегруженность заставила окружных депутатов настоять на корректировке маршрута. И сейчас, осуществляя посадку на привокзальной площади, пассажирский транспорт отправляется за своими клиентами сначала по улице Лесной, затем поворачивает на ул. Энергетиков, 1 Мая, Гагарина и далее, делая остановку возле храма Иоанна Кронштадтского, продолжает свой путь до Обнинска.

Именно конечная точка маршрута - наукоград делает его вполне востребованным и, следовательно, доходным для ООО «Боровск-авто», являющегося перевозчиком. Однако в перспективе директору транспортного предприятия Юрию СОЛОВЬЕВУ предстоит поразмыслить и над другим направлением движения его автобусов, которое не будет столь востребованным. Нет, конечно, никто не сбрасывает со счетов конкурс по определению перевозчика на новом маршруте. Но, учитывая техническую базу и прочие сопутствующие составляющие, положение дел таково, что сегодня у «Боровск-авто» в районе нет конкурентов.

ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

Открытие нового медучреждения на гагаринском поле откликнулось счастьем и в другом краю муниципалитета - на улицах Зеленой и Московской. Сейчас несколько маршрутных такси приезжают в микрорайоны, пограничные с трассой М-3, и вывозят жителей в центр города. Там, при необходимости, граждане могут воспользоваться вышеописанным маршрутом и добраться до поликлиники и обратно.

Однако спустя два года этот вариант перестал устраивать местных жителей, и в администрации задумались над прокладкой второго муниципального маршрута, который, по словам самого градоначальника Вячеслав ПАРФЕНОВА, будет заведомо убыточным.

Несмотря на внушительную протяженность между двумя конечными точками - улицами Зеленая и 50 лет Октября, большого количества пассажиров на данном маршруте ожидать не приходится. Поэтому говорить об окупаемости, а уж тем более прибыли транспортного предприятия бессмысленно.

- Понятно, что это убыточный маршрут. Но в этих удаленных микрорайонах живут наши горожане, и нам необходимо продумать, как предоставить им пассажирские перевозки. Вероятно, придется предусмотреть в бюджете деньги на покрытие расходов перевозчику, - заявил Вячеслав Парфенов.

БЕЗ ВАРИАНТОВ

Создание данного маршрута позволит ответить и на просьбу жителей улицы Южной, где администрация обещала установить остановочный павильон после реконструкции тоннеля. Но одно дело строительство, которое входит в полномочия муниципалитета, а другое - утверждение маршрута и его корректировка, что является зоной влияния профильного регионального министерства. А потому визита первого автобуса в этом южном микрорайоне города логично ожидать именно с пуском транспортного сообщения с улицей Зеленой.

А вот у жителей частного сектора - ул. Мичурина, которые, по словам «московского» депутата Виктора ЛОКТЮХИНА, тоже мечтают об автобусе, надежды обречены.

- Нам никто не позволит в существующих условиях пустить там автобус. Надо будет расширять автодорогу, переносить столбы освещения. Маршрут получится «золотым», и при этом никогда не окупится, - высказал свою точку зрения глава администрации.

К тому же при указанных выше переделках на улице придется ломать недавно отреставрированный тротуар и переносить его непонятно куда, поскольку расширенное дорожное полотно весьма близко подберется к заборам жилых домов.

Тем не менее Парфенов заявил, что готов рассмотреть варианты, если, конечно, они имеются у инициатора идеи.

БОЛЬШЕ - ЛУЧШЕ

Пока все эти проекты имеют более вероятный, нежели очевидный характер. А вот обращения жителей улицы Дзержинского и Ворошилова (военный городок) уже близки к положительному решению.

Глава администрации дал указание подготовить письмо на имя Юрия Соловьева с просьбой направлять по маршруту «Боровск-Балабаново» в 7.00 до 20.00 автобусы большей вместимостью.

О том, что балабановцы из этого удаленного микрорайона не могут без проблем добраться до центра, стало понятно после того, как администрация ликвидировала незаконные пассажирские перевозки по данному направлению. Теперь же власти города размышляют над возрождением этого короткого сообщения, но исключительно при создании необходимых условий. В частности, разворотной площадки, которую пока непонятно, где обустроить.

Сдается, озвученными выше планами работа в направлении организации пассажирских перевозок не ограничится. Учитывая перспективы строительства на гагаринском поле и появления там в ближайшей перспективе школы и детского сада, нетрудно предположить, что совсем скоро администрации Балабанова предстоит рассмотреть третий маршрут общественного транспорта - «гагаринский».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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