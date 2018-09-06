Деньги в трубу

Жителям деревни Мишково предложили скинуться на газопровод.



Программа по газификации поселений в регионе идет с небольшим отставанием, а потому все чаще боровчане задаются вопросом - когда же наконец и до них дойдут блага цивилизации. Недавно этим озадачились и жители деревни Мишково.

Глава местной администрации лично приехал пообщаться с людьми и предложить им поучаствовать в проекте рублем, а заодно рассказать о планах по благоустройству и напомнить о требованиях пожарной безопасности.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ?

Такая практика, как инициативное бюджетирование, успела хорошо себя зарекомендовать, и на сегодняшний день в районе есть успешные проекты, реализованные при финансовом участии граждан.

А потому для жителей деревни Мишково, уже не первый год обращающихся с просьбой провести им газ, подобная инициатива могла бы стать отличным подспорьем в получении желаемого.

Разъяснить все нюансы и ознакомить с примерной сметой предполагаемого газопровода приехал лично глава администрации совхоза Боровского Антон МАСНЯК. По его словам, воплотить задуманное в жизнь можно уже в следующем году, если люди смогут собрать необходимую сумму.

- Я обращался в министерство, и вот что могу сказать - если мы со своей стороны готовы оплатить проектировку и сертификацию и закончить подготовку всех документов в этом году, то уже в следующем здесь начнется строительство. Я ни в коем случае вас ни к чему не призываю, поскольку это исключительно ваше право и ваше решение, - отметил Антон Александрович.

Предполагаемая стоимость проекта - полтора миллиона рублей. Учитывая, что по закону администрация может взять на себя лишь половину указангой суммы, то жителям Мишково нужно в ближайшее время решить, смогут ли они набрать семьсот пятьдесят тысяч. Если же нет, то своей очереди на газификацию деревне придется прождать еще несколько лет.

Судя по царившим на сходе настроениям - вопрос довольно спорный, поскольку люди здесь не привыкли раскидываться средствами, да и налоговая ставка у поселения самая низкая по району.

«ГОРЯЧАЯ» ТОЧКА

Впрочем, не только будущие перемены послужили поводом для визита представителей администрации. Напомнить мишковцам о правилах пожарной безопасности в осенний период приехал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Боровского района Александр ЛАРИОНОВ.

- Еще раз хочу напомнить, что очень важно своевременно избавляться от заростов и соблюдать все предосторожности при сжигании мусора, а если видите нарушение, то постарайтесь зафиксировать его на фотографии, мы обязательно примем меры и во всем разберемся, - пояснил Александр Владимирович.

Сотрудники пожарной охраны тесно сотрудничают со старостой поселения, и можно сказать, что деревня находится у ведомства на особом контроле.

Причиной такого внимания стал расположенный здесь цыганский поселок, обитателей которого мало волнуют правила безопасности.

Официально цыгане проживают только в четырех домах, все же остальные здания - самострой, что само по себе нарушает все мыслимые правила и нормы. Как с этим бороться, до сих пор не понимают ни чиновники, ни спасатели, но соглашаются с тем, что регулярные рейды надо проводить почаще.

В результате этого обхода по всем четырем строениям были выписаны штрафы, касающиеся по большей части состояния электропроводки, и проведена разъяснительная беседа по поводу разведения костров на придомовых участках.

Еще одним важным нововведением на случай чрезвычайной ситуации можно назвать пожарный пруд, над приведением в порядок которого сейчас активно работают чиновники. Сам котлован уже фактически готов, осталось только наполнить его водой, и тогда спасатели будут иметь доступ к запасам влаги, чтобы не тратить время на развертывание.

Что же до итогов встречи, то и администрация, и горожане согласились с тем, что в деревне есть над чем работать, но и измениться в одночасье ситуация не может. Если люди хотят увидеть масштабное благоустройство и преображение поселения, им следует понимать: в этом придется поучаствовать и своим рублем, будь то рост налоговой ставки или инициативное бюджетирование.

Степан ФЕДОРОВ

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