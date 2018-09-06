Боровский район готовится выбирать мэра Москвы

Уже в воскресенье в столице пройдут выборы нового градоначальника, а событие такого масштаба всегда затрагивает и соседние регионы.

Например, в Боровском районе, куда многие москвичи приезжают отдохнуть от городской суеты, для дачников подготовят сразу два избирательных участка, где они смогут проголосовать за своего кандидата.

С уверенностью можно сказать, что в этот раз на избирательных участках в Боровском районе будет достаточно многолюдно. Уже к третьему сентября количество москвичей, желающих проголосовать вдали от дома, перевалило за две тысячи человек, а учитывая, что заявления будут принимать до пятницы, то можно не сомневаться, что и эта цифра не является окончательной.

Проголосовать дачники смогут в воскресенье, в двух местах - в городе Боровске по адресу площадь Ленина, 38 и в селе Ворсино, с 8 до 22 часов.

Власти уже заканчивают подготовку участков к приему граждан, а 8 сентября, после прибытия бюллетеней для голосования, их возьмут под круглосуточную охрану сотрудники полиции.

К слову, у Боровского района есть свой интерес в организации выборов, ведь изначально предполагалось, что после их окончания Москва подарит все оборудование муниципалитетам. Впрочем, чиновники пока не хотят забегать вперед и предлагают не торопиться с выводами до воскресенья. Тем более, что боровчанам уже пообещали московский «рубль» на благоустройство дорог в садовых обществах, где проживают столичные дачники, машины скорой помощи и даже дорогостоящий аппарат МРТ для балабановской поликлиники.

Семен ФРОЛОВ

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