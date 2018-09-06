Граждане специального назначения

В областном правительстве обратили внимание на народные дружины.

Недавно на заседании регионального правительства поднимался вопрос об участии граждан в охране правопорядка, где особенно подчеркнули важность такого явления как народные дружины.

Добровольческие отряды уже не первый год существуют и в Боровском районе, и, по словам чиновников, не просто слоняются по улицам, а оказывают реальную помощь поселениям.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Почти исчезнувшее в 90-х движение «народных дружинников» сегодня активно возрождается по всей стране. Идея привлечь граждан к наблюдению за порядком по большей части актуальна для городских поселений, где мелкая преступность развита куда сильнее, чем в деревнях, где все жители друг друга знают.

В Боровском районе складывается схожая картина, и добровольческие патрули, как правило, можно встретить только на улицах городов. Исключение составляет разве что село Ворсино, где «народная милиция» успешно работает уже четвертый год, опираясь на поддержку со стороны местной администрации.

- Уже четвертый год граждане у нас активно участвуют в охране правопорядка. Выходят на дежурства, помогают в проведении массовых мероприятий, а мы, в свою очередь, стараемся всеми силами начинания людей поддерживать, - поделился глава администрации Ворсина Георгий ГУРЬЯНОВ.

Но, пожалуй, самым ярким примером успешного взаимодействия представителей власти и активистов можно считать Балабаново.

Здесь дружинников не просто хвалят, чиновники открыто заявляют, что члены добровольческого отряда для них буквально надежда и опора.

- Это очень хорошо, что в городе есть такие люди, готовые выручить в любую минуту. Они ведь не только полицейским помогают патрулировать улицы или в оцеплении стоят, но и в социальной работе активно участвуют, помогают и врачам, и инвалидам, иными словами, активно трудятся на благо города, - рассказала замглавы администрации по социальным вопросам Нина ФИЛАТОВА.

Что примечательно, в Балабаново добровольческий отряд не просто сотрудничает с полицией, но и служит своеобразной кузницей кадров. Дело в том, что при его создании пять лет назад в него входило много студентов юридической направленности, которые, закончив обучение, поступили на службу в полицию и продолжили охранять порядок на улицах города, но уже в новом качестве.

ПРАВО НА ПОМОЩЬ

Само собой, добрым словом чиновники не ограничиваются. И в Балабанове, и в Ворсине активность горожан поддерживают небольшими денежными выплатами. Однако, как отметили на заседании областного правительства, подобные меры нужно рассмотреть и на региональном уровне. В настоящее время рассматривается вопрос о назначении дополнительных материальных поощрений и даже предоставления льгот членам народных дружин.

Единственным по-настоящему спорным вопросом остается правовое поле, в котором действуют добровольцы. Дело в том, что дружинник во время своего дежурства обладает теми же свободами, что и любой гражданин РФ.

К примеру, он имеет право пресечь правонарушение, но не должен задерживать нарушителя, не может требовать раскрыть личную информацию или переступать порог частной собственности.

На деле волонтеры просто являются вспомогательным подразделением при сотрудниках полиции и могут стоять в оцеплении или охранять место преступления до прибытия оперативников.

Даже патрули и дежурства дружинникам согласовывают правоохранители, при этом, как правило, горожан сопровождает как минимум один сотрудник в форме, что несколько ограничивает дружинам пространство для маневра.

Так, например, в Ермолине добровольцы и рады бы выходить на улицы почаще, но у полиции не всегда хватает свободных людей.

- В нашем городе народная дружина также работает не первый год и помогает во многих аспектах, но нужно понимать, что в своей работе добровольцы тесно связаны с полицейскими, и у тех не всегда хватает сотрудников, чтобы выделить кого-то для сопровождения народных патрулей и тому подобного, - пояснил мэр Ермолина Евгений ГУРОВ.

Вопрос о предоставлении дружинникам дополнительных прав в обществе обсуждается уже давно, но, к сожалению, пока далек от конкретных решений. Радует то, что сегодня этих неравнодушных людей действительно заметили и стараются поддерживать и ставить в пример.

Как отметили в правительстве региона, планируется, что в этом году пройдет областной конкурс «Лучший народный дружинник» и, судя по всему, у Боровского района есть все шансы доказать, что именно местные жители имеют право называться самыми активными во всем регионе.

Степан ФЕДОРОВ

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