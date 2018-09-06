Вход свободный?

В районе раздумывают, как поступить с не привитыми от кори детьми.
До начала учебного года власти и медики заняли твердую позицию, заявляя, что до занятий в учебных заведениях не допустят детей, не прошедших вакцинацию от кори. Однако уже 1 сентября, столкнувшись с негодованием родителей, внесли изменения в постановление, отменив «драконовские» меры.
Впрочем, в Боровском районе еще не определились с трактовкой документа и пока не готовы убрать все выставленные кордоны.
КОРРЕКТИРОВКА
В том, что с началом сентября ситуация вокруг кори и прививок обострится, можно было не сомневаться. Несмотря на распространенность информации, всегда найдутся те, кто предупреждения властей не слышал, не верил или просто не захотел заморачиваться с этим вопросом.
А когда оказалось, что введенные ограничительные меры существуют не только на бумаге, родители принялись немедленно оспаривать эту «вопиющую несправедливость».
По состоянию на третье сентября только в районный отдел образования поступило порядка шестидесяти жалоб, а некоторые боровчане и вовсе сразу отправились в прокуратуру.
Подобные ситуации повторились и в других попавших в список неблагоприятных районах, поэтому запрет было решено пересмотреть.
Третьего сентября в постановление главного санитарного врача области были внесены изменения. Согласно ему, детей без прививок от кори можно допускать до уроков, однако в случае возникновения очага в силу сразу же вступают старые правила, и без справки о прививке порог школы уже не переступить.
При этом складывается впечатление, что эти попытки подстроиться под ситуацию не понравились ни медикам, ни чиновникам, и пока не до конца понятно, по каким правилам будет идти школьная жизнь района.
ВОПРОС ФОРМУЛИРОВКИ
Позиция врачей кардинальных изменений не претерпела. В конце концов, самое главное для медиков - обеспечить здоровье боровчан, а потому они продолжают настаивать на необходимости пройти вакцинацию тем, кто еще этого не сделал.
Нужно понимать, что обстановка в неблагоприятных районах тоже не идентична. В том же Малоярославецком был всего один очаг заболевания, в то время как в Боровском районе были заболевшие и в Балабаново, и в Мишково, и в самом Боровске. Соответственно, и наблюдать специалистам приходится за большим количеством детей.
Поэтому допуск в школы всех учеников неизбежно обернется возросшим риском повторных вспышек инфекции, а потому единственным гарантом безопасного и регулярного посещения занятий можно назвать прививку.
Чиновники же и вовсе толкуют документ по-своему, отмечая, что поменялись лишь формулировки, а суть осталось неизменна, следовательно, и правила посещения для детей не изменились.
- Раньше было четкое указание не пускать непривитых детей, а теперь министерство образования просят «обеспечить недопуск». Момент непростой, и мы будем собирать противоэпидемическую комиссию, на которой и решим, что делать дальше, - пояснил замглавы района по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН.
До этого же момента в силе остаются старые правила, поскольку, по словам Алексея Васильевича, ограничения никто не отменял, и на занятия будут пускать либо учеников, прошедших вакцинацию, либо воспользовавшихся одним из предложенных альтернативных вариантов.
БЕЗ ВАРИАНТОВ?
Таковых родителям предлагаются два, и оба они позволяют ребенку избежать прививочного кабинета на пути к знаниям.
Первый - доказать, что организм ребенка способен бороться с корью самостоятельно. Для этого нужно пройти так называемый анализ напряженности иммунитета в областном специализированном центре инфекционных заболеваний и СПИД.
Если калужские врачи подтвердят, что школьник наделен высоким порогом сопротивляемости болезни, то ученик будет допущен к занятиям. Для обывателя схема проста и понятна, однако специалист видит в ней один большой изъян. В частности, главный врач района Владимир ЛОГУТЕНОК, услышав о ней от нашего корреспондента, откровенно удивился суждениям своих подчиненных.
- Может, здесь произошло какое-то недопонимание, поскольку, если человек не прививался, то о какой напряженности иммунитета может идти речь? Это имеет смысл, если вы не помните, делали прививку или нет, тогда анализ покажет, есть напряжённость или нет. А если вакцинацию не проходили, то и проверять там нечего, поскольку никаких антител в крови и быть не может, - пояснил Владимир Александрович.
Второй же вариант вызывает меньше вопросов, но подойдет далеко не всем. Речь идет о полноценном медотводе, когда сделать прививку ребенку нельзя из-за непереносимости вакцины или других факторов, связанных со здоровьем.
НА РАСПУТЬЕ
К слову, важным моментом остается контроль за посещающими школу учениками. Если изначально планировалось, что следить за этим будут преподаватели, то с введением новых правил эта обязанность ляжет на плечи медперсонала.
Честно говоря, звучит это логично, но смущает, что столь ответственная работа ложиться именно на медсестер, которые в принципе не знают всех детей в лицо, но должны каким-то образом отличить непривитого Сидорова от вакцинированного Иванова.
Более того, как отмечают сами чиновники, с кадрами в школах чувствуется серьезная нехватка. Врач есть только в балабановской школе №4, а медсестра - в боровской первой школе. В остальных же учебных заведениях медицинские кабинеты работают в лучшем случае несколько часов с утра, поэтому вопрос, кто будет осуществлять надзор за детьми в остальное время, остается открытым.
Впрочем, таких дилемм, связанных с корью и её профилактикой, достаточно. Пока складывается впечатление, что власти твердо намерены не допустить повторной вспышки инфекции, но пока не до конца представляют, как именно это сделать, чтобы все стороны остались довольны.