Вне зоны доступа

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Каждый учебный год приносит нам - родителям и нашим детям что-нибудь новое. И речь не о знаниях, поток которых от класса к классу возрастает, а о нововведениях, касающихся образовательного процесса.

На этот раз обсуждение идет вокруг изменения системы оценок знаний: вместо привычной пятибалльной на двенадцатибалльную. Сторонники перемен считают, что таким образом учителям проще будет оценить знания наших детей. К примеру, более точно определить грань между «хорошо» и «отлично», или между пятеркой и пятеркой с минусом, который вроде и служит неким негативом, но при выставлении четвертных оценок не учитывается.

Пока двенадцатибалльная система - идея. Но сам факт ее повсеместного обсуждения настораживает, поскольку, как говорится, нет дыма без огня.

Однако оценочная тема в первые дни учебного года отошла на второй план, поскольку буквально все центральные СМИ оповестили о том, что министр просвещения России Ольга ВАСИЛЬЕВА высказалась за запрет для школьников на пользование мобильными телефонами во время уроков.

Стоит отметить, что сделала она это не для того, чтобы анонсировать новую идею чиновников от образования, а комментируя решение своих французских коллег «отрезать» от связи учеников школ.

Порывшись в глубинах интернета, к удивлению для себя узнала, что, французы - не первопроходцы в этом вопросе. Подобные запреты существуют во многих странах Европы, где использовать мобильное устройство школьник может либо на переменах, либо только в экстренных случаях для связи с родителями. А, к примеру, в прогрессивной Японии детям до 12 лет вообще строго запрещено приносить в школу не то, что смартфоны, даже обычные кнопочные телефоны.

Если такое ограничение появится в российских школах, думается, найдется мало родителей и учителей, которые не поддержат его. Ведь сегодня гаджет для наших детей - универсальное средство, включающее в себя связь, библиотеку, телевидение, и даже заменяющее живое общение со сверстниками.

Однако не стоит сбрасывать со счетов, что современные школьники сильно отличаются от нас в этом возрасте. Они живут в век глобальной информатизации. И для того, чтобы процесс обучения увлекал за собой одних запретов недостаточно.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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