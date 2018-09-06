Федорино горе

Калужский оператор на неделю утопил жителей деревни в мусоре.



Фото переполненной мусорной площадки в деревне Федорино, появившейся на странице в соцсети, породило волну народного возмущения. Позже волна народного негодования дошла аж до районной администрации, где данная тема стала предметом обсуждения и выяснения причин произошедшего.

С одной стороны, переполненными мусорками не сильно-то удивишь коренного боровчанина. Но с другой, напряжение возникло из-за того, что ситуация явила себя с приходом регионального мусорного оператора, идея создания которого и была в том, чтобы решить проблему одним махом на территории Калужской области.

Вообще мусор и все связанные с ним темы для сельского поселения Асеньевское, в состав которого входит и вышеназванная деревня, достаточно больной вопрос. Многие местные жители по одним им ведомым причинам почему-то считали, что платить за вывоз отходов они не должны, а контейнеры опустошаются сами собой.

На этом фоне Федорино, где за вывоз ТБО отвечает калужский оператор, работающий в рамках губернаторской программы, всегда находилось в более выигрышном положении по сравнению с соседями.

Так, например, жители соседней деревни Дылдино, не имея собственной контейнерной площадки, часто просто отвозят свой мусор к соседям. Возможно, именно поэтому возникший перебой с вывозом отходов быстро перерос в настоящий мусорный коллапс.

Как рассказала глава местной администрации Ирина ЖИЛЬЦОВА, спецтехника не показывалось в Федорино полторы недели, при этом попытки как-то связаться с оператором ни к чему не привели.

- У нас таких площадки три, и с двумя другими никаких проблем не возникло, а вот здесь нас, конечно, подвели. Мы начали вывозить отходы своими силами, не оставлять же их так, а потом уже приехали специалисты и оставшийся мусор забрали, - отметила Ирина Николаевна.

Действительно, сейчас там, где еще вчера лежали горы мусора, чистота и порядок, но чтобы заставить оператора работать, потребовались не только поднять шум в социальных сетях, но и вмешательство властей района.

Когда в понедельник о проблеме местных жителей узнал глава администрации Николай КАЛИНИЧЕВ, то поручил своему заместителю по коммунальной части Алексею СТЕПАНОВУ немедленно заняться этим вопросом.

Результат, как говорится, налицо, однако, что касается причин столь серьезной халатности, то их еще предстоит выяснить.

- Мы начали работу с оператором и сейчас выясняем, из-за чего такой сбой случился. Поэтому пока конкретных причин не называем. Озвучим, как только будем знать наверняка, - пояснил Алексей Евгеньевич.

Возможно, найдутся те, кто скажет, дескать, ситуация утрирована, и конфликт раздули на пустом месте. Однако те же самые люди вряд ли захотят, чтобы на въезде в их город стояла благоухающая на солнце свалка. А потому остается надеяться, что чиновникам удастся достучаться до калужского подрядчика, и подобная ситуация в районе больше не повторится.

Степан ФЕДОРОВ

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