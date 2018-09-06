06.09.2018

«Мусорной» программе в Балабанове дали зеленый свет



На комиссии по городскому хозяйству, состоявшейся в балабановской Городской Думе 4 сентября, депутаты и администрация обсуждали вопрос реанимации площадок сбора ТБО. Эту тему на аналогичной комиссии подняли еще летом, дав время администрации подготовить свои предложения.

В частности парламентарии посоветовали чиновникам поразмышлять о программе реконструкции устаревших площадок. В итоге заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Михаил ИВАНОВ представил свое видение ремонта.

В первую очередь предлагается уйти от восьмикубовых контейнеров, которые сейчас перевозчик - ООО «Спец-транс», выставляет на всех площадках для сбора ТБО. Как отметил Михаил Иванов, это емкости устраивают исключительно самого предприятие, которое экономит, как минимум, на бензине, сокращая количество визитов во дворы за мусором. А вот муниципальную собственность - уродует, выставляя многокубовый контейнер, как получится.

Для того чтобы вернуться к однокубовым емкостям, часть из которых купят уже в этом году, необходимо построить асфальтированную площадку и подъезды к ней. Поскольку контейнеры планируется приобретать выкатные, то необходимо убирать практически повсеместно лежащие плиты.

Периметр площадки предлагается сделать полностью закрытым, в том числе и сверху, чтобы легкий мусор ветром не разметало по прилегающим территориям.

Депутаты эту идею поддержали, попутно добавив к ней освещение и камеры видеонаблюдения. Этим народные избранники надеются повлиять на ситуацию с выбросом на площадки ТБО негабарита, для вывоза которого граждане должны нанимать машину самостоятельно. А также, отслеживать «подкидышей» со стороны магазинов, которые экономя средства, пользуются городскими контейнерными площадками.

Получив одобрение комиссии, администрация обещала заняться подсчетом стоимости предполагаемого ремонта, чтобы до принятия бюджета на 2019 год успеть заложить средства на реализацию первой очереди программы, которая, вероятно, будет долгосрочной.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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