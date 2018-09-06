Боровский район «откроет сердце миру» уже в это воскресенье

Традиционный фестиваль «Открой сердце миру», приуроченный к празднованию Всемирного дня туризма, состоится 9-го сентября.

В этом году, по случаю юбилея города Боровска, мероприятие пройдет в районном центре и как всегда предложит гостям множество развлечений на любой вкус.

Кроме насыщенной музыкальной программы, организаторы обещают выставки-презентации от различных компаний региона, мастер-классы народных умельцев, а также дегустации и ярмарки товаров фермерских хозяйств района.

Поэтому всем желающим весело и с пользой провести время следует подтягиваться на площадь имени Ленина к 12:00.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «Мероприятия»