06.09.2018

Управляющие компании отправили в рейд по балконам



Трагедия, случившаяся 1 сентября в соседнем с Боровским районом Обнинске, заставила руководство Балабанова вмешаться в работу управляющих компаний с жителями многоэтажных домов.

Напомним, что в первый день осени в обнинском общежитии на Победы, 19 обвалилось балконное ограждение на четвертом этаже. Находившиеся в этот момент на открытой конструкции трое людей упали. Мужчина скончался на месте, одна женщина - через сутки, а третья - спустя несколько дней.

Это страшное ЧП стало поводом для того, чтобы глава города Балабанова Сергей СУДАКОВ обратил внимание руководителей управляющих компаний на балконы в многоэтажных домах в границах муниципалитета.

- У нас в городе тоже есть такие опасные балконы. Надо все дома обследовать и при необходимости провести ремонт, - отметил Сергей Алексеевич.

Представитель УК с этой позицией согласился, но заметил, что сами жители весьма неохотно соглашаются тратить общедомовые средства на реконструкцию таких конструкций, относящихся к квартирам конкретных жителей, а не всех жильцов.

Тем не менее провести подобную работу частные коммунальщики пообещали. Хотя, к какому результату приведет эта проверка, - неизвестно. Самовольно выполнять столь дорогостоящие работы УК не имеют права. А трагедия, случившаяся в соседнем городе, хоть и страшная, но может и не побудить жителей на общедомовом собрании решиться потратить средства на ремонт балконов.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «ЖКХ»

«Мусорной» программе в Балабанове дали зеленый свет

Деньги в трубу

В МП Теплоснабжение инспектируют жилфонд

Среди жителей зреет недовольство действиями коммунальщиков

Администрация совхоза «Боровский» переживает за жителей Кабицыно

Готовь сани летом
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
07
сентября
2018


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление