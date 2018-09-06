Управляющие компании отправили в рейд по балконам

Трагедия, случившаяся 1 сентября в соседнем с Боровским районом Обнинске, заставила руководство Балабанова вмешаться в работу управляющих компаний с жителями многоэтажных домов.

Напомним, что в первый день осени в обнинском общежитии на Победы, 19 обвалилось балконное ограждение на четвертом этаже. Находившиеся в этот момент на открытой конструкции трое людей упали. Мужчина скончался на месте, одна женщина - через сутки, а третья - спустя несколько дней.

Это страшное ЧП стало поводом для того, чтобы глава города Балабанова Сергей СУДАКОВ обратил внимание руководителей управляющих компаний на балконы в многоэтажных домах в границах муниципалитета.

- У нас в городе тоже есть такие опасные балконы. Надо все дома обследовать и при необходимости провести ремонт, - отметил Сергей Алексеевич.

Представитель УК с этой позицией согласился, но заметил, что сами жители весьма неохотно соглашаются тратить общедомовые средства на реконструкцию таких конструкций, относящихся к квартирам конкретных жителей, а не всех жильцов.

Тем не менее провести подобную работу частные коммунальщики пообещали. Хотя, к какому результату приведет эта проверка, - неизвестно. Самовольно выполнять столь дорогостоящие работы УК не имеют права. А трагедия, случившаяся в соседнем городе, хоть и страшная, но может и не побудить жителей на общедомовом собрании решиться потратить средства на ремонт балконов.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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