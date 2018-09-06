06.09.2018

В Асеньевском откроют новый фельдшерский пункт



Как отметил главный врач района Владимир ЛОГУТЕНОК, официальное открытие фельдшерско-акушерского пункта состоится в конце этого года.

- Заработать ФАП должен ближе к декабрю. Прием специалистов будет проходить на нем по определенным дням, в остальное время же будет дежурить фельдшер, способный оказать первую помощь в случае необходимости,  - рассказал Владимир Александрович.

Кроме того, новый пункт будет оснащен аппаратом искусственного дыхания, дефибриллятором и кардиографом. А наличие компьютера с доступом в интернет позволит передавать ЭКГ напрямую в районную больницу.

Степан ФЕДОРОВ

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