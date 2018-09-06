06.09.2018

Заместитель прокурора региона выслушает жалобы боровчан



Восемнадцатого сентября с 11:00 до 14:00 в здании прокуратуры Боровского района (город Боровск, улица  Ленина, дом 13) личный прием граждан проведет заместитель прокурора Калужской области Владимир НОСОВ.

Аудиенция будет проходить в порядке строй очереди. Предварительно записаться на встречу с Владимиром Викторовичем боровчане могут по телефону  8(48438) 4-40-04.

При себе нужно будет иметь документ, удостоверяющий личность, а также желательно заранее подготовить письменную жалобу и все сопутствующие бумаги  касательно беспокоящей вас проблемы.

Степан ФЕДОРОВ

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