Боровчанин чуть не сгорел во время жарки шашлыка

Начало осеннего пожароопасного периода у сотрудников МЧС Боровского района началось со спасения жизни одного из дачников.

Произошло несчастье тридцать первого августа, буквально на ровном месте.

Находясь на своем приусадебном участке, мужчина развел огонь, собираясь пожарить шашлык. Однако абсолютно рутинное занятие едва не стоило ему жизни из-за нарушения правил пожарной безопасности.

Жидкость для розжига не предназначена для поливания открытого огня, а исключительно для пропитки топлива перед жаркой. В противном случае она может воспламениться прямо у вас в руках, что и произошло в данном случае.

В настоящее время мужчина с ожогами первой и второй степени тяжести находится в хирургическом отделении районной больницы, а врачи характеризуют его состояние как тяжелое.

Степан ФЕДОРОВ

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