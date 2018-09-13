Третий заход

Балабановские депутаты вновь отказались помогать «бедной» почте.

Все социально значимые организации, предприятия и учреждения у органов власти любого муниципалитета на особом счету. У них существует негласное лобби, нарушать которое берутся немногие.

Пожалуй, таким редким примером можно считать ситуацию с отделением почты в Балабанове, руководство которого трижды просило передать ей в собственность арендуемое у города имущество, но каждый раз получало категоричный отказ.

НЕ ВПЕРВОЙ

На минувшей неделе депутаты балабановской Городской Думы в третий раз за четыре года своих полномочий рассматривали обращение руководства калужского филиала ФГУП «Почта России» о безвозмездной передаче в собственность помещений, занимаемых на улице Московской.

Два прошлых раза эта просьба сопровождалась недвусмысленными намеками: дескать, если последует отказ, то почтовое отделение в этом удаленном микрорайоне может быть закрыто.

По этой причине окружные депутаты - Виктор ЛОКТЮХИН и Людмила СУХАНОВА пытались уговорить своих коллег пойти на уступки и имущество подарить. По их словам, местное население было сильно обеспокоено возможностью таких последствий.

Если бы почта закрылась, у «москвичей» не осталось бы возможности в своем отрезанном от основной части города железной дорогой и «киевской» трассой микрорайоне получать пенсию и оплачивать коммунальные платежи. Для этого им пришлось бы совершать выматывающие поездки на редких маршрутках до главного балабановского почтамта.

БЕДНЫЕ «РОДСТВЕННИКИ»

Перспектива закрытия почтового отделения в удаленном микрорайоне не радовала никого из депутатов. Однако те, кто не находился в эпицентре народного гнева, на ситуацию смотрели более здраво и прагматично.

Свою позицию думское большинство обосновали тем, что передача муниципального имущества далеко не бедной «Почте России» не является гарантом того, что ее руководство создаст на занимаемой площади достойные условия для своих клиентов. Во-первых, делать ремонт, то есть содержать имущество в порядке, - прямая обязанность любого арендатора, даже выполняющего социально значимую миссию. Во-вторых, особых вложений в ремонт балабановцы не могут отметить даже в центральном отделении почтамта - на ул. 50 лет Октября.

Зато глупо потерять городское имущество шанс есть. Тем более что в Балабанове в центре города располагается ярчайший пример необдуманного согласия, продавленного сверху.

Прошлый созыв Думы, тоже вроде из лучших побуждений, передал госпредприятию «Калугафармация» свою городскую поликлинику. В результате оптимизации предприятия фармацевты стали занимать треть подаренных площадей. Остальные - сдаются в аренду, доход от которой исправно капает в карман ГП.

Вероятность подобного повторения в случае передачи «почтового» имущества не очевиден, но вполне вероятен. И в этом случае у города уже не будет никакой возможности повлиять на нового собственника, который волен распоряжаться имуществом, как угодно.

Поэтому, несмотря на постоянство, с которым «письма счастья» летят в администрацию муниципалитета, и на третье обращение руководства «Почты России», депутаты, в том числе от «московского» округа, проголосовали «против».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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