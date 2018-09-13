А вонь и ныне там

Руководство «Водоканала» зовут в Ермолино подышать дерьмом.

Каждый, кто хотя бы раз в жизни сталкивался с «ароматом», идущим от сточных вод, согласится, что находиться рядом даже пару часов - удовольствие крайне сомнительное.

А между тем жителям Ермолина приходится терпеть это зловоние уже вторую неделю, при этом помочь несчастным горожанам никто не спешит.





«ТАК РАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ»

То, что канализация является «ахиллесовой пятой» города Ермолино, стало понятно уже давно, но в этом году она выходит из строя уже не в первый раз. При этом куда важнее в данной ситуации то, что «Калугаоблводоканал» в очередной раз кормит горожан завтраками, вместо того, чтобы заниматься реальным делом.

Увы, как и в случае с отключением воды в Балабанове, мы в очередной раз можем наблюдать за откровенным бессилием областного оператора. Здесь и выезды на объект, и общение с жителями, и бурная имитация хоть какой-то работы, но воз и ныне там.

Как тут не вспомнить главу районного собрания Анатолия БЕЛЬСКОГО с его резюме по поводу деятельности водопроводчиков: «Мужики, так работать нельзя!»

С этим тезисом в районе уже согласны все, но толку от этого осознания немного.

- Ну а кто бы обрадовался, если бы у него под окнами было такое вот болото? Люди же все видят, они готовы потерпеть, если понимают, что проблему действительно решают. Но когда одно и то же повторяется раз в квартал, это уже не шутки, - рассказывает вице-мэр Ермолина по коммунальной части Александр ИСАЕВ.

Причем, что интересно, выходит из строя не старое изношенное оборудование, а недавно запущенные насосы. И ломаются не по одному, а сразу скопом, в результате чего сейчас всю КНС тянет на себе единственный механизм. Все остальное - на ремонте в Малоярославце.

- Обещали, что тринадцатого числа привезут назад электродвигатель. Потом его установят, наладят и край к утру четырнадцатого сентября должен заработать главный насос, а вслед за ним запустят и спаренные, так что решиться все должно в самое ближайшее время, - надеется Александр Александрович.

СЛОВА НА ВЕТЕР

Получается, что, кроме как надеяться, чиновникам и ермолинцам ничего не остается. Надеяться, что люди, которые уверяли, что все приведут в порядок за десять дней, а потом открещивались, мол, это считать не со дня аварии надо было, а с момента заявления, в этот раз сдержат свое слово.

Самое интересное, что в планах у регионального оператора - повышение нагрузки на ермолинскую КНС и переключение на неё сточных вод с калужской особой экономической зоны, где уже в следующем году заработает вьетнамский завод по производству молочной продукции.

Нужно ли говорить, чем обернется это решение для местных жителей?

Естественно, перед этим станцию планировали модернизировать, правда, делать это собирались еще в июле, но пока даже не смогли приступить к мега-задаче.

А теперь очередное ЧП, устранить которое не выходит вторую неделю. При этом возможной причиной водопроводчики называют попадание в систему постороннего предмета, то есть частично перекладывают вину на горожан.

Действительно, из канализации вылавливают самые неожиданные предметы вроде лыж, но все это только потому, что решетки, которые должны отсекать подобный хлам, давным-давно проржавели и пришли в негодность, а обновлять их никто не спешит.

В целом же говорить об этой аварии можно очень долго, но не очень хочется, поскольку все и так понимают суть происходящего. То, что «Водоканал» в очередной раз наплевательски отнесся к своим потребителям, уже никого не удивляет, а людей, вынужденных дышать сточными водами, по-человечески жалко, но толку от этого сопереживания примерно столько же, сколько от обещаний водопроводчиков.

А потому хочется лишь согласиться со словами Александра Исаева и предложить руководству «Калугаоблводоканала» приехать и пожить в окрестных домах хотя бы недельку. Быть может, это научит их с уважением относиться к чужому комфорту и здоровью.

Степан ФЕДОРОВ

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