Общий «сушняк»

Боровские поселения борются с пожароопасными участками, как могут.



По оценкам специалистов, осенний пожароопасный период каждый год оказывается не менее напряженным, чем летний, меняются только причины возгораний. В это время наибольшую опасность представляют сухая трава и опавшие листья. Именно поэтому сотрудники МЧС заранее обратились к главам поселений с просьбой провести активную работу по ликвидации сухостоя на своих территориях.

РАЗДЕЛ ПОЛНОМОЧИЙ

Работа с участием районного отдела земельных отношений в этом направлении ведется регулярная, и в этом году её можно назвать особенно успешной. Как правило, внимание чиновников по большей части приковывают земли сельхозназначения, однако в этот раз проверки коснулись не только предпринимателей, но и рядовых жителей.

Как отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Боровского района Александр ЛАРИОНОВ, своевременно принятые меры помогут избежать многих бед

- Дело в том, что наши полномочия распространяются не на все участки. Земли сельхозназначения проверять можем, а вот предназначенные под строительство - полномочия административных комиссий. Поэтому хочу и главам администраций напомнить о важности этой работы, и самим жителям, поскольку крупные пожары зачастую начинаются именно с пала травы, - пояснил Александр Владимирович.

Впрочем, что касается чиновников, то о проблеме они знают не понаслышке, поскольку для сельских поселений, главным богатством которых является земля, контроль над её состоянием сам по себе является одним из приоритетных направлений работы.

Куда большее беспокойство вызывают горожане, зачастую нарушающие даже самые элементарные нормы пожарной безопасности, разводя костры у себя на участке или своими руками поджигающие сухую траву вместо того, чтобы её окашивать.

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

В такой ситуации очень важно не просто проверять и штрафовать безответственных землевладельцев, но и проводить с людьми профилактические беседы.

Так, например, делают в сельском поселении Асеньевское. Честно говоря, подобную практику местная администрация применяет не только к правилам пожарной безопасности, здесь стараются активно привлекать жителей к обсуждению важных для деревень вопросов, и это приносит свои плоды.

- Заросшие территории - общая беда, и мы стараемся в первую очередь работать именно с населением. В ближайшую субботу у нас пройдут сходы, где в том числе будем обсуждать вопрос с покосом участков, - пояснила глава местной администрации Ирина ЖИЛЬЦОВА.

Чиновники также уже разослали несколько уведомлений самым нерадивым землевладельцам, чтобы те не затягивали с приведением своей земли в порядок. В целом же, по словам Ирины Николаевны, в этом году граждане проявляют большую сознательность, хотя говорить о том, что проблему решат раз и навсегда, не приходится.

КОМИССИОННЫЙ ОБХОД

Тем не менее как бы хорошо ни был налажен диалог с горожанами, самым важным инструментом остается работа административных комиссий, и наиболее наглядного успеха в этом деле достигли в совхозе Боровский, где механизм отлажен практикой.

- За период в восемь месяцев нами было проведено 26 выездов, из которых 6 внеплановых по заявлениям граждан, и по всем были составлены предписания устранить те или иные нарушения, - рассказал глава СП совхоз Боровский Антон МАСНЯК.

Примечательно, что на заросшие территории приходится только половина всех выездов. Не менее серьезным нарушением правил пожарной безопасности является самострой, с которым чиновники продолжают активно бороться. Всего же по результатам этой работы было выписано одиннадцать штрафов, а два случая безответственного отношения к своему участку были отправлены в административное делопроизводство.

Похожей схемы придерживаются и в Совьяках, правда, здесь более насущным вопросом остается состояние земель, предназначенных для сельскохозяйственных работ.

- Административная комиссия следит за участками жителей, но, говоря о заростах, более актуальным остается состояние сельхозземель. Здесь мы сотрудничаем с муниципальными органами контроля и постоянно высылаем уведомления и постановления на покос территорий, - заметил возглавляющий администрацию поселения Николай ГАЛЕНКОВ.

ГЛАВНОЕ - РЕЗУЛЬТАТ

Активную работу продолжают в Кривском, где вопрос пожарной безопасности постоянно держат на контроле. Как отметил глава администрации Алексей МАКСИМЕНКО, им уже были отправлены сообщения и в районные органы контроля, и в МЧС о начале профилактических мероприятий.

- Уже на следующей неделе пройдут проверки по линии пожарной охраны, в районе это занимает чуть дольше времени, но скоро и они подключатся. Вообще мы стараемся регулярно проводить такую работу и отслеживать заросшие территории в любое время года. Свои результаты это приносит, и, хочу заметить, что случаи возгорания травы у нас заметно сократились, - рассказал Алексей Витальевич.

БЕСХОЗ

Однако все принимаемые администрациями меры имеют смысл, когда с собственником возможен диалог, но что делать, когда выйти на владельца и вовсе не представляется возможным?

С такой проблемой столкнулись в Ворсино, где для борьбы с сухостоем привлекается не только административная комиссия, но и старосты поселений.

- Есть участки, которые полностью заросли. Это очень непростые случаи, когда прежний владелец умер, а новый либо никогда здесь не появлялся или даже не захотел вступать в наследство, и это создает нам немало трудностей, - пояснил глава сельской администрации Георгий ГУРЬЯНОВ

Тем не менее подобные нюансы не портят общей картины. В поселениях к предупреждениям сотрудников МЧС отнеслись со всей серьезностью, и если начатая работа будет также активно проводиться в течение всего пожароопасного периода, то боровчанам не придется переживать за свою безопасность.

ОБЩАЯ БЕДА

Впрочем, совсем уж без сложностей в борьбе с заросшими территориями обойтись не получилось. Виной всему в очередной раз становится раздел полномочий. Как отметили главы всех администраций, несмотря на их усилия, на территориях остаются объекты, над которыми они не властны, и состояние которых вызывает у чиновников особенное беспокойство.

Речь идет о сооружениях, находящихся в ведении ресурсоснабжающих организаций. Местами газораспределительные пункты и трансформаторы действительно утопают в зарослях травы, при этом окашивать их не спешат.

Кто-то может сказать, что это все переливание из пустого в порожнее, и если бы администрация захотела, то давно бы отправила кого-нибудь покосить, но не нужно забывать, что ресурсы у властей все-таки не бесконечны.

Во-первых, платить подрядчику за работу не на своей территории - это фактически нецелевое расходование бюджетных средств, а во-вторых, в то время пока рабочие будут облагораживать пространство вокруг «чужого» трансформатора, их основная работа в муниципалитете будет простаивать.

Однако из сложившейся ситуации есть выход, и, как ни странно, он заключается в обычном человеческом диалоге.

Как отметили в пресс-службе компании «Калугаэнерго», их сотрудники готовы вступить на путь уничтожения зарослей, если смогут добиться от чиновников конкретики.

- Дело в том, что не все подстанции в районе - наша собственность, есть и сторонние организации. Мы готовы сотрудничать и проводить необходимую работу, если главы поселений предоставят нам адреса конкретных объектов и назовут населенные пункты, рядом с которыми они находятся, - пояснили в пресс-службе компании.

Звучит логично, особенно если учесть тот факт, что от этого взаимодействия выиграют абсолютно все, поскольку за пожароопасным периодом последует какой-нибудь ледяной дождь, который сосульками повиснет на длинных сучьях деревьев, не опиленных во время летне-осенней очистки территорий.

Степан ФЕДОРОВ

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