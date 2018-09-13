Полезный подарок

В честь юбилея в Боровске расширили рамки «Комфортной среды».

Пару недель назад районный центр отпраздновал свой 660-й день рождения. Однако красочный праздник - не единственное, чем запомнится горожанам юбилей родного города, ведь в честь круглой даты из областного бюджета Боровску выделили дополнительное финансирование по программе «Комфортная среда».

Чтобы увидеть, куда муниципалитет решил потратить подарок от областного правительства, корреспондент «Недели» отправился на прогулку по строящимся объектам в компании заместителя главы администрации города по коммунальным вопросам Дмитрия ГОРОШКО.

ДЕНЬГИ В АСФАЛЬТ

То, что в этом году «Комфортная среда» в Боровске развернулась с невиданным ранее масштабом, видно хотя бы по списку благоустраиваемых территорий. По части общественных пространств ничего необычного - два участка, среди которых реставрация аллеи в районе поселка Институт и установка стелы Воинской доблести. А что касается дворов, то здесь администрация развернулась не на шутку. В этом году комфортнее жить станет аж в восемнадцати дворах районного центра, и полученные из Калуги дополнительные девять миллионов сыграли в этом не последнюю роль.

- Мы решили, что важнее будет решить первостепенные задачи. Что касается детских площадок, то для их строительства мы найдем средства и в городском бюджете. А вот провести дорожные работы в таком масштабе муниципалитету было бы очень сложно, даже несмотря на то, что местами такая необходимость назрела давно, - пояснил заместитель мэра по вопросам коммунального хозяйства Дмитрий Горошко.

В результате, в каждом попавшем в список дворе реконструируют проезжую часть и обновят бордюры, а некоторым счастливчикам также сделают новый тротуар и парковки.

Сейчас работа ведется уже на десяти придомовых территориях, а на остальные рабочие выйдут в самое ближайшее время. Причиной задержки чиновники называют неудачный аукцион - выигравший конкурс подрядчик переоценил свои силы и впоследствии отказался заключать договор, из-за чего торги пришлось проводить повторно. Тем не менее в администрации уверены, что в установленные сроки новые исполнители должны уложиться, и к первому октября все работы в городе будут завершены.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Что же касается качества и того, как на нем отразится стремление рабочих уложиться в сжатые сроки, представители администрации не переживают и отмечают, что прием работ будет проводиться под строжайшим контролем, и участие в нем, кроме чиновников, примут представители депутатского корпуса, общероссийского народного фронта и, конечно же, сами жители.

- У нас есть самый придирчивый и достоверный наблюдатель - жители благоустраиваемых дворов, которые не только увидят конечный результат, но и будут следить за ходом работ в режиме реального времени, сообщая нам, если что-то идет не так. В таких условиях никаких осечек у нас просто не может быть, - отмечает Горошко.

Кроме масштабов, изменилось и отношение боровчан к федеральной программе. По словам Дмитрия Борисовича, в этом году жители стали активнее, и зачастую сами подавали заявки на включение их в программу. Там же, где чиновникам пришлось проводить агитацию, большую помощь оказали народные избранники, которые не стали отсиживаться в кабинетах, а буквально устраивали поквартирный обход, как это было в доме № 57 по улице Мира.

Бывает и так, что, однажды проявив активность и видя от неё конкретный результат, горожане начинают принимать участие в прочих программах. Например, жильцы дома № 6 по улице Петра Шувалова подавали заявку на капитальный ремонт крыши, а после решили заодно обновить придомовую территорию и получили положительный ответ на обе заявки.

СВОИМИ СИЛАМИ

Чиновники же, в свою очередь, активности населения только рады и всячески поддерживают заинтересованность горожан, наведываясь во дворы и общаясь с жильцами, при этом не требуя от них никакого финансового участия в благоустройстве.

Кто-то скажет, что зря, ведь, привлекая деньги жильцов, в соседнем Обнинске дворы переделывают практически с нуля, вместе с детскими площадками и спортивными комплексами.

В Боровске же пока решили справляться своими силами, уделяя внимание насущным проблемам, что в нынешних реалиях выглядит очень взвешенным и прагматичным решением.

В конце концов, куда легче найти в казне деньги на пару новых горок, чем спустя год в авральном порядке ремонтировать почти два десятка автомобильных проездов.

Степан ФЕДОРОВ

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