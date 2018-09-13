Заходи не бойся...

Журналисты «Недели» проверили магазины района на соблюдение санитарных норм.



На прошлой неделе глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ поручил главам поселений провести проверку торговых объектов на своей территории. К сожалению, всерьез к этой проблеме отнеслись только в Балабаново, где и располагается давший повод для начала ревизий магазин.

Учитывая важность ситуации для боровчан, корреспонденты «Недели» не стали дожидаться, пока чиновники исправят свой недосмотр и самостоятельно осмотрели несколько крупных супермаркетов ан наличие нарушений.

ФРОНТ РАБОТ

Естественно, отправной точкой для нашего небольшого рейда стало Балабаново. Именно здесь, в доме №1 по улице Гагарина и расположен злосчастный «Магнит», из которого полчища тараканов устраивают набег на все окрестные дома.

Неудивительно, что мэр города Вячеслав ПАРФЕНОВ оказался единственным главой, всерьез озаботившимся санитарным состоянием торговых точек.

Кроме злосчастного магазина, Вячеслава Викторовича очень обеспокоило состояние городского рынка, что, впрочем, тоже никого не удивило.

Мы же в свою очередь нацелились на не столь очевидные объекты, а решили пройтись по крупным супермаркетам, через которые за день проходит множество горожан.

КРЕПКИЙ СЕРЕДНЯЧОК

И начать решили с магазина «Пятерочка», расположенный рядом с вокзалом.

Точка работает круглосуточно, и здесь каждый день покупают продукты, как местные жители, так и гости города, а значит и контроль должен быть соответственным.

Как рассказали сами посетители, каких-либо проблем после визита в магазин у них не возникало, и «Пятерочке» они всецело доверяют.

По итогам нашего визита можно только подписаться под этим мнением. Торговый зал чист, персонал приветлив, и, что уж совсем за гранью фантастики, отсутствует даже вечный бич крупных продуктовых в виде просроченных продуктов.

Если собственники по всему району будут поддерживать такую чистоту, то выходит ситуация в Балабаново скорее исключение чем правило.

МАГНИТ ДЛЯ НЕПРИЯТНОСТЕЙ

Впрочем, радоваться долго нашим корреспондентам не пришлось. Уже на следующей точке были и насекомые, и грязь, и просроченные продукты. Причем антигероем снова стал магазин «Магнит», но теперь уже в Ермолино, по адресу такому-то.

Вопросы возникают уже при взгляде на фасад, с которого в нескольких местах отвалилась плитка, но дальше - больше. Как рассказала регулярно захаживающая в супермаркет пенсионерка Нина ГОЛИКОВА, наткнуться здесь на просрочку - дело обычное, да и влажную уборку проводят не часто.

- Бывает, что полочки пыльные стоят или сыр просроченный попадется, ничего страшного, конечно, но сотрудникам не помешало бы быть порасторопнее, - отметила Нина Ивановна.

Что же до замечаний возникших у нашего корреспондента, то главным поводом для недовольства стали, конечно же, насекомые. Не тараканы, как у балабановского побратима, но согласитесь, когда вы берете из ящика грушу, а вместе с ней вам в лицо поднимается целый рой фруктовых мушек приятного мало.

РАЙОННЫЙ ЛИДЕР

Последней остановкой этого магазинного рейда стал районный центр. Чтобы охватить как можно больше торговых компаний, в этот раз мы заглянули на улицу Калужскую 58, где располагается универсам «Верный».

Пожалуй, именно этот магазин произвел самое приятное впечатление. Если прошлые торговые зала не выглядели грязными, то здесь можно действительно говорить о чистоте. Никаких мушек или просроченных продуктов. Единственным недостатком стало отсутствие нескольких ценников, но это мелочи по сравнению с разного рода насекомыми и грязью.

Того же мнения придерживаются и покупатели, признавшиеся, что после открытия магазина стали его постоянными клиентами.

Впрочем, не исключено, что нам просто повезло и для своих проверок мы выбрали самые лучшие магазины, а может те, где впервые за десять лет решил провести генеральную уборку.

Как бы то ни было, глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ настоял на том, чтобы в поселениях все-таки нашли время прогуляться по торговым точкам, а значит в скором времени у нас будет возможность не только сравнить наши выводы с наблюдениями чиновников, но и получить полное представление о качестве работы крупных торговых сетей в районе.

Степан ФЕДОРОВ

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