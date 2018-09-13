Парковочный «распил»

Балабановцы поделили территорию, благоустроенную за федеральные деньги.

Право собственности - дело заразное. Получив возможность стать хозяином квартир, граждане так и норовят прихватить что-нибудь еще. Особенно часто такой самозахват наблюдается в дачных обществах и на парковках.

Именно последний вариант ожидал комиссию по приемке работ по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», посетившую на этой неделе два последних объекта, запланированных для благоустройства в текущем году.

ВДОЛЬ ПО БОРОВСКОЙ

Дом № 7 на улице Боровской к визитам сотрудников администрации привык. За последние три года здесь проходил не один сход граждан, на котором местные жители просили чиновников обратить внимание на их годами не решаемые проблемы, которые усугубились со строительством магазина под самым «носом». Несмотря на то что застройщик торговых площадей попался вполне порядочный и на просьбы руководства города благоустроить прилегающие территории отреагировал, на состоянии дворового пространства в целом это никак не отразилось. А потому единственным выходом в условиях вечного дефицита средств на персонифицированных счетах домов стала новая федеральная программа, в которую «восьмой» дом вошел после того, как соседский - № 5, в 2017 году стал пионером программного участия.

За два с лишним миллиона рублей во дворе дом №7 расширили асфальтированную зону с полной заменой покрытия, создали парковочный карман и отгородили проезд для машин от пешеходной зоны полосой цветочниц, которые теперь местным жителям предстоит засадить цветами во избежание превращения их случайными прохожими в урны для мусора.

Двор, который теперь стал образцовым, порадовал своим видом не только приемочную комиссию, но, главное, и самих жителей. Они не поскупились на благодарность в адрес руководства города, которое еще год назад буквально затаскивало многоквартирные дома для участия в эту программу.

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ

В этом году благоустройство по федеральной программе оказалось весьма успешным. На сэкономленные на торгах средства муниципалитет смог привести в порядок дополнительно территории на своих удаленных и географически обособленных улицах - Коммунальной и Зеленой. Но, пожалуй, весьма знаковым стало преображение двора огромного микрорайона улицы Московской, давшего старт самому крупному программному проекту, к которому муниципалитет приступит в 2019 году.

Во дворе дома № 8 также расширили и заасфальтировали проезд, установили освещение, лавочки, заменили сушилку. Однако поразило членов комиссии не то, что без малого полтора миллиона потрачены с толком, а что жители дома уже поделили между собой новенький парковочный карман.

Половина построенной площадки для машин оказалась размечена металлическими столбиками, огорожена цепью и закрыта на персональные навесные замки. Как пояснил житель дома, которому на огороженной стоянке досталось одно парковочное место, раздел пространства произошел под руководством старшей по дому.

Проверив надежность разметки саморучно, глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ приказал в срочном порядке демонтировать все ограждения, в противном случае город может привлечь инициаторов парковочного «распила» к ответственности за порчу муниципального имущества.

Беседуя с жителями в каждом из «программных» домов, градоначальник не забывал повторять, что теперь только от жителей зависит, смогут ли они сохранить чистоту и красоту своего дворового пространства. А для этого необходимо, в общем-то, немного - по-хозяйски бережно относиться к имуществу и выходить на субботники.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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