Мусорный метр

Приход «Регионального экологического оператора» обрастает новыми страхами.

Нет ничего страшнее, чем монополия в руках госпредприятия. От такого «коктейля» население неизменно не ждет ничего хорошего и заранее прогнозирует плохую организацию работы за весьма накладную для граждан цену.

Ровно такие чувства испытывают калужане, а в их числе и жители Боровского района, приближаясь к 1 января 2019 года, когда ГП «Калужский региональный экологический оператор» возьмет в свои руки мусор всего сорокового региона.

«ДЕСЯТКА» С ДУШКОМ

Ложкой меда в бочке дегтя является осознание того, что проблема вывоза и утилизации твердых бытовых отходов актуальна не только для жителей Боровского района, но и для Калужской области в целом. Пожалуй, на этом радости от годами усугубляющейся ситуации заканчиваются. Поскольку понимание того, что соседствующий с нами богатейший столичный регион тоже тонет в своих отходах, заставляет не на шутку напрячься и начинать верить в слухи о «захвате» границы калужского региона московским ТБО.

В общем, ситуация настолько зашла в тупик, что ее разруливание приобрело масштаб государственного значения. 26 апреля в Калужской области определились, кому именно поручат навести порядок в мусорной проблеме региона. Согласно итогам конкурса, победителем стало ГП «КРЭО», созданное еще в 2005 году и предлагавшее населению вывоз мусора и уборку территорий. Теперь с января 2019 года весь калужский мусор будет ассоциироваться именно с этим предприятием, которому статус регионального оператора присвоен на 10 лет.

ГОЛОС В ТИШИНЕ

Каким образом калужское предприятие будет осуществлять свою деятельность на территории всего региона, а это 26 муниципальных районов, до сих пор неизвестно. Говорить об этом не берутся даже чиновники, курирующие коммунальную сферу в своих поселениях. А все потому, что, по их словам, до сих пор идет процесс согласования самых острых вопросов, касающихся, естественно, денег.

Директор ООО «СпецТранс» Александр ТЕЛЬНОВ, предприятие которого осуществляет вывоз и сортировку мусора жителей Балабанова, Ермолина и соседствующих садовых обществ, оказался более разговорчив. Депутаты балабановской Городской Думы пригласили его «на разговор» по поводу организации работы его предприятия, но границы беседы расширились.

По словам Александра Викторовича, региональный оператор, забравший с 1 июля под свое крыло тимашевскую свалку, уже создал условия, негативно сказавшиеся на деятельности перевозчиков ТБО.

В частности, из-за изменения графика работы с прежнего (6.00 - 20.00) на сегодняшний (8.00 -18.00 с перерывом на обед) на территории «СпецТранса» порой до трех дней простаивает невывезенный мусор.

- Нас задним числом оповестили, что полигон будет принимать мусор не по объему, а по весу, - продолжил жаловаться предприниматель.

В этих условиях повышать тариф для населения, может, желание и есть, да нет времени - через три месяца придет оператор, и кто будет с ним работать - это вопрос конкурсных торгов по определению подрядчиков. Пока же предприятию Александра Тельнова приходится работать себе в убыток, вероятно, по инерции и в ожидании лучших времен.

ПЕРЕСЧЕТ РУБЛЕВОГО МАРШРУТА

Но, как говорит народный фольклор, что русскому хорошо, то немцу - смерть. В данной, мусорной ситуации, в невыгодном положении однозначно останутся население и администрации. У последних, конечно, еще теплится надежда отыграть партию, но в случае с госпредприятиями это сродни «слитому» противостоянию.

То, о чем с неохотой и напряжением говорили боровские чиновники, подтвердил собеседник балабановских депутатов Александр Тельнов. Он, говорит, присутствовал на совещании, на котором был озвучен принцип работы. В частности, принимать мусор региональный оператор собирается строго в соответствии с нормами накопления, установленными для граждан. Следовательно, несанкционированные свалки останутся тяжким бременем на бюджете поселений, но к ним еще добавятся «негабарит» и мусор населения сверх норматива. Вывоз и утилизацию всего этого каждый из муниципалитетов должен будет заранее спрогнозировать и подкрепить рублем в своем бюджете.

Однако если чиновники переживают за доходы поселений, то гражданам уже сейчас стоит перекраивать свои траты на 2019 год. Как было неофициально озвучено на балабановской встрече, в регионе уже имеется документ, предусматривающий увеличение норматива накопления. И привязан он, якобы, будет не к количеству проживающих в квартире граждан, а к квадратным метрам жилой площади.

ДАВАЙ, ДО СВИДАНЬЯ!

Но в перспективе в графе «вывоз ТБО» могут появиться еще более серьезные цифры. И причиной тому станет дальность транспортировки мусора.

Полигон в Тимашево, несмотря на длительную пролонгацию, все же доживает свои последние дни. По разным оценкам, ему прогнозируют от полу- до полутора лет до кончины своих возможностей. Следовательно, после этого перед Боровским районом и Обнинском встанет вопрос: куда везти свой мусор?

Можно, конечно, было предположить, что отходам жизнедеятельности калужан из северной части региона будут рады на московских свалках, к примеру, в Наро-Фоминске, но, учитывая последнюю озвученную информацию, о таком повороте событий мечтать не приходится.

По словам депутата балабановской Городской Думы Дмитрия ГУСЬКОВА, он сам не раз наблюдал, как в районе Наро-Фоминска происходит перегрузка мусорных контейнеров с машин с московскими номерами на «калужские». Куда далее следуют эти караваны, тоже предположение имеется - на свалку в Тимашево. Так это или нет, доказать, конечно, непросто, поскольку дежурить в засаде день за днем никто не будет, а камеры, установленные на полигоне, могут случайно и не смотреть в «ненужную» сторону.

Гораздо печальнее в этой ситуации выглядит информация, озвученная все тем же директором ООО «СпецТранс» Александром Тельновым. По его словам, новый полигон, который уже стал поводом негодования калужан, официально не рад отходам местных жителей.

- В Износках будет большой московский полигон. Уже подтвердили, что нам туда въезд будет закрыт, - сообщил перевозчик, добавив, что в перспективе в Калужской области может появиться полигон для «местных» в Дзержинском районе.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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