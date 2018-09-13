Хозяин своего двора

На неделе коллега по Городской Думе «подколол» меня. Дескать, удачный год, Светлана Николаевна, выдался - программа «Комфортная городская среда» зашла во двор дома, в котором вы живете. Учитывая, что, помимо меня, эта радость досталась еще одному двору, в котором проживает другой депутат, картина вырисовывается весьма не политкорректная. Ну, разве кому интересно, что ТСЖ «Лесная» с большой опаской присматривалось к федеральному проекту, и для того, чтобы получить согласие большинства жителей многоквартирного дома, мы с экс-заместителем главы администрации Балабанова Алексеем СТЕПАНОВЫМ провели здесь такую же рядовую встречу с населением, агитируя стать участниками программы.

По большому счету, оправдываться мне не за что, поскольку свой «административный ресурс» задействовала исключительно в части организации общедомового собрания. К слову, гораздо приятнее для меня тот факт, что аналогичная проведенная встреча на улице Коммунальной тоже не прошла впустую, и в этом году по «комфортной среде» там выполнены работы, предполагавшиеся к исполнению позже.

Скрывать не буду, мне очень приятно видеть, как дворы моего избирательного округа становятся более чистыми и благоустроенными. А потому эту работу - разъяснение горожанам плюсов от участия в федеральном проекте буду продолжать со своими коллегами - окружными депутатами и руководством города, которое имеет не меньшую заинтересованность в том, чтобы наш город был комфортным для его жителей.

На следующей неделе, 20 сентября, вместе с главой администрации Вячеславом ПАРФЕНОВЫМ мы примем участие во встрече с жителями четырех многоквартирных домов, образующих закрытый квадратный двор на улице Лесной (дома № 13, 15, 17 и 19). Вопрос перекраивания этого огромного дворового пространства мы с администрацией города обсуждаем уже больше года, однако к общему знаменателю так и не пришли.

Пока существует общая концепция расширения детской площадки. К игровому городку, который в прошлом году установил муниципалитет при финансовой поддержке моего коллеги депутата Николая ГУСЕВА, хочется добавить большую деревянную горку для зимних забав наших маленьких жителей и спортобъект в виде небольшого поля для стритбола.

Однако принимать решение без учета мнения жителей - неверно. Тем более что им предстоит проявить хозяйское отношение к общему имуществу и высказаться за благоустройство своих придомовых территорий, без которых прекрасному и уникальному по своему расположению и безопасности место в городе невозможно придать желаемый вид.

Очень надеюсь на активность «лесных» жителей и на конструктивный диалог. Встречаемся в четверг (20 сентября) в 17.30 в вашем замечательном дворе.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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