Главам администраций приказано стремиться к верху рейтинга

В последний месяц задача сократить задолженность Боровского района перед фондом капитального ремонта является приоритетной для чиновников.

Главами поселений совместно с представителями Фонда капитального ремонта проводится активная претензионная работа, а многие неплательщики, чьи задолженности еще не были переданы в суд, стараются погасить их до начала разбирательств.

Как отметил глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ, эти усилия уже вылились в конкретный результат.

- До начала нашей работы мы занимали самые низкие позиции в области, сегодня с двадцать шестого места мы поднялись до двадцать первого. Это хороший, наглядный результат, но еще многое предстоит сделать. Наш район может занимать верхние строчки рейтинга по этому показателю, и мы будем к этому стремиться, - отметил Николай Александрович.

Впрочем, не все чиновники проявили достаточное рвение в борьбе с должниками. Например, в Балабаново и Кривском, где на сегодняшний день не было передано ни одного искового заявления.

Калиничев призвал коллег исправить положение и активно включаться в работу, поскольку от этого напрямую зависит качество условий проживания боровчан.

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