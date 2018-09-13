В районе задумались над обеспечением водой небольших деревень

Недавно на прием к главе администрации района с просьбой принять какие-нибудь меры по водоснабжению обратились представители деревни Бёрдовки. Дело в том, что питающая населенный пункт скважина находиться на частной территории, и обеспечение жителей жизненно необходимым ресурсом на сегодняшний день полностью зависит от прихоти владельца.



Как рассказал глава администрации сельского поселения Совьяки Николай ГАЛЕНКОВ, подобрать подходящий вариант для решения проблемы непросто из-за небольшого количества местных жителей, но власти активно работают над этой задачей.

- Если говорить о включении Бёрдовки в программу «Чистая вода», то деревня слишком мала, и есть много населенных пунктов, где проблема более насущна. А если идти по пути инициативного бюджетирования, то людей слишком мало, чтобы собрать необходимую сумму, - пояснил Николай Константинович.

Тем не менее, выход все-таки нашли. Владелец колхоза «Первомайский», на территории которого расположена скважина, согласен передать её в собственность района, нужно только подготовить все необходимые документы.

Впрочем, по словам чиновников, свою готовность предприниматель выражает уже не первый год и сейчас нужно приложить максимум усилий, чтобы желание наконец-то превратилось в дело.

К слову, несмотря на просьбы обеспечить бесперебойное водоснабжение поселения, не все могут обрадоваться, когда дело дойдет до оплаты счетов, ведь на сегодняшний день местные жители не платят ни копейки, а сотрудники водоканала определенно не станут выполнять свою работу за даром..

Как бы то ни было, это все вопросы на будущее. Сегодня же в приоритете у властей должно стоять обеспечение боровчан чистой водой, чтобы людям не приходилось неделями дожидаться её появления, как это не раз случалось в Бёрдовке ранее.

Степан ФЕДОРОВ

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