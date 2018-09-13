Тепловой контроль

В поселениях района готовы к началу отопительного сезона.



Согласно рекомендации областного правительства, муниципалитеты должны быть готовы начать отопительный сезон уже со следующей недели.

Поэтому, чтобы рассказать боровчанам о проделанной работе, была организована специальная пресс-конференция, где представители поселений отчитались об успехах и проблемах, решить которые необходимо до наступления холодов.

ПРОБЛЕМЫ ВНЕ КОМПЕТЕНЦИИ

В целом по району складывается позитивная ситуация. Главы администрация начали активно заниматься подготовкой к началу отопительного сезона еще в августе, и нас сегодняшний день успели закончить большую часть работ.

Лучше всего процесс был организован в Ворсине, где к запуску отопления были полностью готовы еще к началу сентября.

Остальные муниципалитеты такими достижениями похвастаться пока не могут, хотя и говорят, что приготовления к зиме близки к своему завершению

Например, заместитель мэра Боровска Дмитрий ГОРОШКО отчитался, что в городе все мероприятия проходят по плану, и ждать каких-либо сюрпризов горожанам не стоит.

Котельные к запуску готовы, трубы промыты и опрессованы, а чиновником осталось только закончить с бумажной работой и получить паспорта для объектов.

Единственной проблемной точкой районного центра остается ЦРБ до сих пор не рассчитавшаяся со своими долгами за тепло.

Если руководство не поторопиться решить проблему, то не исключено, что медицинское учреждение может оказаться отрезанным от теплоснабжения.

Схожая ситуация наблюдается и в балабановской больнице, при этом у властей нет полномочий каким-либо образом помочь медикам решить их финансовые проблемы, так кто остается надеяться, что главврачи смогут изыскать необходимые средства или прийти к договоренности с ресурсоснабжающими организациями.

Впрочем, в Балабанове хватает и своих проблем. Как отметил глава администрации города Вячеслав ПАРФЕНОВ, несмотря на активное участие концессионера в подготовке объектов к началу отопительного сезона, все еще остаётся ряд вопросов, требующих пристального внимания властей.

В первую очередь, это котельная на улице Коммунальной, где до сих пор проводиться модернизация оборудования. Также, большое беспокойство вызывает работа «Калугаоблводоканала», по вине которого из прошедших в этом году девяти месяцев, два город провел без воды. Если подобная ситуация повториться зимой, то страшно представить, чем это может обернуться для горожан.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

А вот в Ермолине наоборот, активно работают над решением ряда прошлогодних проблем. В первую очередь, власти заверили, что приложат все усилия, чтобы обеспечить горячей водой необходимой температуры жителей Русиново. Для этого, скорее всего, придется закупать дополнительный теплообменник и сейчас чиновники просчитывают примерные варианты.

В остальном же котельные приведены в готовность, и остается только получить паспорта и дождаться окончания работ по замене труб теплоснабжения, которые должны завершиться в ближайшие пару дней.

В оставшихся сельских поселениях тоже заявили о готовности согревать жителей. Как отметил глава администрации совхоза Боровский Антон МАСНЯК, жилфонд к началу сезона полностью готов и объекты должны со дня на день получить паспорта. А что касается тех проблем, что были выявлены на одной из котельной при первом осмотре, то все недочеты были своевременно исправлены.

В свою очередь, глава администрации Кривского Алексей МАКСИМЕНКО, хоть и доложил о готовности поселения к заморозкам, посетовал, что местами износ труб уже достигает опасных 90% . По словам Алексея Витальевича, очень надеются, что в следующем году, когда будет заключено концессионное соглашение, эту назревающую проблему удастся благополучно разрешить.

В целом же, несмотря на оставшиеся неразрешенными нюансы, если завтра резко ударят холода поселения не дадут своим жителям замерзнуть и это, пожалуй, самый главный показатель.

Что же до остального, то хотелось бы верить, что уверенности глав администраций в своей готовности к началу зимы хватит до самого конца отопительного сезона, и боровчанам не придется страдать от внезапных аварий и незапланированных отключений.

Степан ФЕДОРОВ

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