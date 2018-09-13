13.09.2018

В Боровске завелся поджигатель



Несколько дней назад на улице Пушкина в Боровске произошло возгорание автомобиля. Как рассказал начальник отдела надзорной деятельности МЧС по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ, потушить транспортное средство спасателям удалось без особых проблем, однако этим дело не кончилось.

Дело в том, что на месте происшествия были обнаружены доказательства, позволяющие говорить об умышленном поджоге машины.

К слову, это не первый подобный случай на этой улице. Неделю назад неизвестный подпалил хозяйственную постройку. Теперь оба случая объединят и передадут для дальнейшего расследования в правоохранительные органы.

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