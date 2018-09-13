Боровчане опять жалуются на работу миграционной службы

Глава администрации сельского поселения Совьяки Николай ГАЛЕНКОВ выступил рупором народного возмущения. По его словам, в последнее время граждане все чаще жалуются на работу паспортного стола в Балабанове.

- Сдать или получить документы - настоящая морока. А чтобы попасть на прием к специалисту, приходится стоять в километровых очередях, - отметил Николай Константинович.

Что примечательно, больше года назад УФМС перестало быть самостоятельной структурой и вернулись под крыло полиции. А для улучшения качества работы и обслуживания Боровскому ОМВД администрация Балабанова предоставила муниципальные площади, ранее занимаемые детской и стоматологической поликлиниками - рядом с главным зданием боровских правоохранителей на улице Лесной.

Но все эти перестановки и переселения на скорость работы или комфорт для посетителей не повлияли.

К этой жалобе в районной администрации отнеслись со всей серьезностью и поручили правоохранителям принять меры для исправления ситуации и отчитаться об этом на следующей неделе.

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