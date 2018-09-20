Вне времени

Фотографии Владимира Сварцевича увековечат в керамограните.



Год назад боровчане простились с известным военным фотокорреспондентом газеты «Аргументы и Факты» Владимиром Сварцевичем.

Чтобы почтить его память, в балабановском музее была организована тематическая выставка его работ, ознакомиться с которой все желающие могли совершенно бесплатно.

Впрочем, совсем скоро горожане смогут ознакомиться с фотографиями Владимира Савельевича не только на специальных мероприятиях, а просто прогуливаясь по родному городу.

«У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО»

Очень немногие люди понимают, что за ужасы на самом деле скрывает слово «война». Мы знаем о ней из книг и кинофильмов или рассказов старшего поколения и знакомых ветеранов боевых действий, но первые слишком изобилуют художественным вымыслом, а истории людей вживую столкнувшихся с этим явлением, как правило, не изобилуют деталями.

А потому работа таких людей как Владимир Сварцевич становится особенно важна, чтобы в наше неспокойное время люди не забывали, сколь ужасной на проверку оказывается изнанка любого конфликта.

На его работах обычные люди, беженцы и солдаты, быт и рутина в реалиях военных действий. Владимир Савельевич не пытался приукрасить войну, а потому на его фотографиях отразилась вся её жестокая реальность.

Послушать рассказ об авторе и его жизненном пути в музей пришло немало гостей, но, что особенно важно, ознакомиться с выставкой захотели и юные балабановцы, для которых организовали отдельную экскурсию.

ФОТО ИЗ ГРАНИТА

Ну а у всех тех, кто не успел ознакомиться с работами известного фоткорра очень скоро появится возможность наверстать упущенное в любое удобное время.

Дело в том, что власти города планируют создать специальную мемориальную стену из работ прославленного земляка.

Избранные фотографии Владимира Савельевича будут отпечатаны на плитке из керамогранита и выставлены на обозрение в районе сквера Воинской Доблести

- Я думаю, это будет самый прекрасный экспонат этого комплекса. В его создании нам помогает завод «Керамика будущего» и такое воплощение документальных работ Скварцевича не только увековечит его память, но и послужат предостережением всем нам, - отметил глава городского собрания Сергей СУДАКОВ.

В ПАМЯТЬ О ПАВШИХ

Изначально здесь планировалось возвести мемориал участником Афганской войны, однако впоследствии было решено посветить сквер всем российским военнослужащим, принимавшим участие в вооружённых конфликтах.

К слову, такой итог выглядит абсолютно закономерным, особенно, если учитывать тот факт, что со всей Калужской области больше всего солдат и офицеров, принявших участие в войнах последних пятидесяти лет, были уроженцами именно Боровского района.

Кроме стены фотографий на участке появятся образцы военной техники, их уже доставили на место и особо любопытные горожане могут посмотреть на экспонаты хоть сейчас, и скульптура в виде вечного огня.

Что примечательно, языки пламени выполнены таким образом, что по форме отдаленно напоминают цветок тюльпана, ставший одним из негласных символов Афганской военной операции.

Планируется, что после завершения благоустройства, сквер станет не просто местом для проведения досуга, но и площадкой для различных патриотических мероприятий.

Увидеть же все это великолепие воочию горожане смогут совсем скоро. Как рассказал глава администрации города Вячеслав ПАРФЕНОВ, сроком окончания работ у подрядчика стоит семнадцатое число, и если рабочие не уложатся в отведенное время, их ожидают самые серьезные меры со стороны властей.

Степан ФЕДОРОВ

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