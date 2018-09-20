За решеткой

От ГП «Калугаоблводоканал» потребовали отвечать за свое имущество .



В прошлом номере мы рассказывали об очередной поломке на ермолинской КНС, которая две недели своим зловонием отравляла жизнь горожанам. На выходных сотрудники ГП «Калугаоблводоканал» провели ремонтные работы, решив-таки проблему.

Однако скорость реакции госпредприятия на устранение проблем возмутила не только жителей Ермолина, но руководство Боровского района, которое потребовало от коммунальщиков раз и навсегда устранить причины аварии.

«СТЫДНО ПЕРЕД ЛЮДЬМИ»

Сказать не значит сделать. Особенно справедливо эта фраза звучит в отношении регионального оператора, кормившего людей обещаниями больше двух недель и умудрившегося сорвать даже самим собой установленные сроки. Ведь изначально запустить отремонтированный основной насос планировали в крайнем случае до наступления входных - 14 сентября, а в итоге случилось это знаменательное событие лишь в ночь на понедельник.

Сколько КНС проработает в этот раз - вопрос с шатким ответом, но надежду внушает тот факт, что на проблему обратило внимание руководство района и призвало «Калугаоблводоканал» сделать все возможное, чтобы подобное больше не повторилось.

Одной из главных причин поломки специалисты назвали попадание посторонних предметов в насос. Это происходит из-за того, что решетка, призванная останавливать инородные тела, давно сгнила, а рабочие не могли подобраться к ней, чтобы провести замену. И сейчас, когда КНС заработала в полную силу и появилась возможность осуществить задуманное, глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ призвал не затягивать с проведением этих работ.

- Я считаю, что «Водоканалу» надо занять наступательную позицию в решении этого вопроса. Все необходимые ресурсы имеются, понимание руководство госпредприятия о том, что необходимо принимать соответствующие меры, - тоже. Нужно эту проблему решать, поскольку всем нам перед жителями уже стыдно, - отметил Николай Александрович.

«ЖИРНЫЕ» ВОДЫ

Однако проржавевшая решетка - не единственное, на что пеняют сотрудники «Водоканала». У регионального оператора в Ермолине банально не хватает рабочих рук, а также отдельной графой идут стоки с окрестных предприятий, в которых содержится слишком много жира, что выливается в повышенную нагрузку на оборудование.

Как бы то ни было, решать все эти нюансы входит в сферу ответственности ГП. Есть определенные требования к содержанию в воде различных веществ, и следить за этим должен именно «Водоканал». В случае если предприятие не соблюдает установленные нормы, в полномочиях ресурсоснабжающей организации попросту не заниматься водоотведением до тех пор, пока не будут приняты необходимые меры со стороны собственника.

Но насколько готовы «водяные» включиться в эту работу, и какие итоги она принесет, пока говорить рано. Хотелось бы верить, что после того, как улягутся страсти и волна народного гнева сойдет на нет, мы все-таки увидим конкретные действия, направленные на решение проблем канализации в Ермолине.

Степан ФЕДОРОВ

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