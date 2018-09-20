Без ответа

Мусорный перевозчик запутался в границах дозволенного.

ООО «СпецТранс» уже несколько лет собирает со дворов Балабанова отходы горожан и везет их на свою территорию для сортировки и дальнейшей отправки на утилизацию. В части ликвидации стихийных свалок и негабарита муниципалитет также прибегает к услугам этого перевозчика. Но, несмотря на такое сотрудничество, законность деятельности предприятия до сих пор является для властей города загадкой.

В очередной раз получить ответ на самый волнующий вопрос депутатский корпус города попытался в начале сентября, но вновь был вынужден застыть в режиме ожидания.

ИСТОРИЯ НАБЛЮДЕНИЙ

Около года назад балабановские парламентарии узнали о существовании в границах города предприятия, занимающегося сортировкой твердых бытовых отходов. «Неделя» уже рассказывала о первом визите не территорию ООО, повергшем в шок от груд отходов, которые и в мороз отчетливо обозначали себя неприятным запахом.

После этого визита руководитель «СпецТранс» Александр ТЕЛЬНОВ обратился в Городскую Думу с просьбой изменить вид разрешённого использования занимаемого на улице Лермонтова земельного участка, поскольку действующий не позволяет заниматься в своих границах столь специфической деятельностью. Депутаты ответили отказом, что, впрочем, не стало поводом для стремительного сворачивания деятельности ООО.

Напротив, в течение года жители соседствующего с предприятием частного сектора неоднократно направляли в администрацию и Гордуму жалобы с фото- и видеосвидетельствами того, что, помимо местных машин, на площадку едут московские мусоровозы. Плюс к этому, жаловались люди и на сжигание ТБО, что категорически запрещено.

Весной текущего года комиссия из числа сотрудников администрации и депкорпуса без предупреждения нанесла визит на территорию «СпецТранс». Из всего увиденного комиссионеры сделали вывод: руководство предприятия ничего не сделало для того, чтобы усовершенствовать свое ООО и тем самым добиться расположения со стороны руководства городом. А потому на официальном заседании ГД в июне, куда совершенно по другому вопросу заглянул прокурор Боровского района Александр ЕГОРОВ, депутаты обратились к нему с просьбой провести проверку законности работы ООО «СпецТранс» на территории Балабанова.

ТУДА-СЮДА

Стоит ли винить «Почту России» - неизвестно, но письменного ответа о результате проверки представительный орган на начало сентября так и не получил. Пребывая в ожидании итогов работы надзорного органа, для беседы пригласили Александра ТЕЛЬНОВА.

Сначала директор ООО «СпецТранс» поведал о тяжёлых временах, которые сейчас переживает мусороперерабатывающая отрасль. Ужесточение экологических требований, а также приход на полигон в Тимашево регионального оператора поломали все оптимистичные планы по расширению возможностей. К примеру, если в прошлом году у перевозчика была мысль дооборудовать площадку для увеличения объемов сортировки ТБО, то теперь она «стала нецелесообразной, так как цена на вторсырье падает постоянно».

Тем не менее всю ранее эксплуатируемую площадку, по словам Тельнова, забетонировали, скопления мусора стараются не допускать (если только по причине измененного графика работы тимашевского полигона), отходы (древесину) жечь перестали.

Заявление о том, что за пару часов до встречи жители принесли в администрацию серию фото- и видеоподтверждений движения в сторону «СпецТранса» мусоровозов с московскими номерами, прокомментировал. По его словам, на территорию его ООО действительно едет транспорт с номерами московского региона. Однако везет он не столичные отходы, а балабановские. Якобы весь деревянный негабарит отправляется из Балабанова в Наро-Фоминский район. Там в деревне Каширово его дробят, а результат этого процесса на московских машинах везут обратно. Здесь опилки вместе со стройматериалом используют для пересыпки своей же площадки.

БУМАЖНЫЙ РОЙ

На вопросы депутатов Александр ТЕЛЬНОВ отвечал спокойно и уверенно. Но когда вновь всплыла тема с документами, подтверждающими право заниматься сортировкой мусора на занимаемой земле, что-то не заладилось. На щеках директора предприятия появился предательский румянец, а память начала подводить.

Сначала бизнесмен попытался успокоить депкорпус, дескать, все нормально с предназначением земли, на что депутаты ответили открытым недоверием. Они решения по изменению статуса участка не принимали, следовательно, его разрешённое использование осталось прежним, и в широком перечне возможных видов деятельности сортировки мусора не значится.

Не смог Александр Тельнов припомнить, предоставлял ли в прокуратуру бумаги на землю. Дескать, в его работе столько проверок, что и не упомнишь, кто что запрашивал и кому что направляли.

В общем, и на сей раз встреча получилась обильная словесно, но скудная на результат. Директор ООО перед уходом обещал порыться в бумагах и поискать подтверждение законности пребывания мусоросортирующего предприятия в границах балабановского поселения. А депутаты пообещали дождаться результата проверки прокуратуры.

При этом народные избранники завил, что не ставят целью изгнать с земель муниципалитета представителя редкого и, чего греха таить, не слишком желанного бизнеса. Просто руководство города не хочет допустить создания рассадника какой-нибудь заразы. А чтобы этого не произошло, предприятию необходимо уже для существующих объемов мусора улучшать свое техническое оснащение. И если это понимание не придет к руководству ООО «СпецТранс», в городе может разразиться настоящая мусорная война.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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