«Ужасы нашего городка»

Брошенные министерством обороны очистные превращаются в свалку.



Мы не раз рассказывали о нелегкой судьбе жителей военного городка Наро-Фоминск-11, которая до сих пор остается неопределенной. Ну а пока в министерстве обороны раздумывают, в какую область передать поселение, накопившиеся здесь за годы разрухи проблемы остаются без решения.

Одна из них - отсутствие вменяемых очистных сооружений, напрямую касается и Боровского района, по территории которого бежит река нечистот, в последнее время все больше зарастающая мусором.

РЕЛЬЕФНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Номинально, канализация у военного городка все-таки есть, под неё даже выделен участок, находящийся на некотором отдалении от поселения и попадающий в ведение администрации сельского поселения Совьяки.

Однако, если вы представляете увидеть здесь полноценную КНС, то будете сильно разочарованы. Когда-то она действительно здесь была, о чем свидетельствует добротное кирпичное здание, где располагалось оборудование.

Потом в министерстве обороны видимо решили, что её мощности на городок не хватит, и начали строительство более масштабного комплекса, который так и остался незавершенным.

Времена, когда для армии ничего не жалели, остались в прошлом, а на смену им пришла разруха «девяностых», которая, судя по всему, обосновалась здесь навсегда.

В результате мы имеем два заброшенных строения и бегущий мимо них ручеек сточных вод с соответствующим запахом. Вместо очистки военные полагаются на удачный рельеф местности, из-за перепадов которого вода очищается сам по себе и, согласно пробам экологов, в месте своего впадения в реку уже соответствует всем требованиям к сбрасываемым отходам.

А потому и надеяться на какие-то изменения здесь не приходится, «благоухающий» участок постепенно зарастает травой, которую периодически выкашивают солдаты, чтобы не зарастало русло канализации. Другие люди сюда не заглядывали и вовсе, до недавнего времени.

НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ

Глухое место привлекло внимание каких-то ушлых строителей, которых не сильно тревожит соседство с нечистотами, и вокруг самобытной канализации начали появляться кучи различного мусора.

Пока отходов немного и особой проблемы они не представляют, но происходящее само по себе заставляет задуматься и, как отметил глава администрации Совьяков Николай ГАЛЕНКОВ, нужно будет обязательно принимать соответствующие меры.

- Все это добро придется или, учитывая, что по большей части это деревянные панели и прочие не опасные материалы, сжигать прямо на месте. Мы этим займемся в самое ближайшее время, но ситуация все равно остается непростой, - отметил Николай Константинович.

Дело в том, что организовать здесь постоянно дежурство не кому, а военным до происходящего на участке и вовсе нет никакого дела. И даже если администрация наведет порядок - кто даст гарантию, что на следующий день сюда не привезут очередную порцию отходов?

Предложения поставить шлагбаум или положить бетонные блоки Галенков также считает нецелесообразными, в первую очередь из-за того, что место слишком глухое, и никто не помешает их спилить или оттащить в сторону.

- Возможно, мы попробуем как-нибудь перекопать заезд, чтобы автомобили не могли проехать, но это мера временная и полностью проблему так не решить. В последнее время окрестные участки постепенно начинают покупать, быть может, получится договориться с кем-то из собственников, кто будет приглядывать за этим местом, но над этим еще предстоит подумать, - рассуждает глава администрации.

Ну а до тех пор остается только бороться с последствиями. Винить в творящемся здесь бардаке можно кого угодно, от горожан до Министерство Обороны, но увы, одним этим ситуацию не исправить.

При этом слабо верится, что все коренным образом изменится, если городок все-таки передадут в ведение районной власти, ведь на его содержание придется потратить довольно солидную сумму, которой у тех же Совьяков попросту нет.

А потому все что остается местным жителям это уповать на рельеф, да на то, что у ушлых строителей внезапно проснется совесть.

Степан ФЕДОРОВ

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