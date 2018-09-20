Всегда готов

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Чиновники забыли о личном примере в волонтерском движении?



Идея трудового воспитания подрастающего поколения всегда вызывает бурные дискуссии, где бы она ни поднималась. Для одних - это пережиток прошлого, для других - важный инструмент формирования личности и возможность решить многие организационно-хозяйственные вопросы в условиях дефицита бюджетных средств. Истина, как это часто бывает, находится где-то посередине, и в Боровском районе решили докопаться до неё не самым обычным путем, предложив записать учеников в ряды волонтеров.

ОБЛАГОРАЖИВАЯ ДЕТСТВО

Большинству из нас, бодро сажавшим деревья и сгребавшим опавшую листву после уроков, может показаться странным, что столь привычные любому ученику занятия могут стать предметом для серьезного спора, и тем не менее это так.

За последнее десятилетие школа и её функции успели серьезно измениться, и из «второго дома», где ученики проводили чуть ли не все свободное время, она превратилась в сугубо образовательное учреждение.

Воспитательной работой и дополнительным образованием теперь занимаются в других местах, а потому и к трудовому участию учеников в жизни школ отношение поменялось.

Дети приходят сюда получать знания, а потому привлечение их к любым другим видам деятельности может дорого обойтись руководству школы, если родители вдруг решат пожаловаться на эксплуатацию своего чада.

Этим вопросом сильно озадачился глава администрации Кривского Алексей МАКСИМЕНКО, посетовавший, что такими темпами дети скоро даже территорию школы перестанут убирать.

- Сейчас мы никакими просьбами не можем уговорить или заставить учеников трудиться. Не на благо какого-то чужого дяди, а облагораживать свою территорию. И если учитель попытается каким-то образом эту работу организовать, то все может закончиться проверкой, и я считаю, что нужно этот вопрос рассмотреть на законодательном уровне, - пояснил Алексей Витальевич.

И пусть не совсем понятно, почему ученики должны рассматриваться чиновниками как потенциальная бесплатная рабочая сила при благоустройстве, но многие согласятся, что в том или ином виде трудовое воспитание у ребенка должно быть.

Например, глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ считает, что готовых трудиться ребят нужно всячески поощрять, но все-таки не следует перегибать палку и всегда оставаться в рамках закона.

- Моя позиция такая, что нужно максимально привлекать школьников к труду, учить их работать и делать это в безопасных условиях. Но нужно понимать, что время поменялось, и действовать надо уже в новых рамках, в соответствии с буквой закона и, конечно же, при участии родителей, - отметил Николай Александрович.

ПЛЮС «ПЯТЬ»

Все достаточно логично, и воспитательная функция и польза для населенного пункта от работающих школьников есть, но всегда встает вопрос - что с этого получат сами дети?

Обычно на что-то большее, чем личностный рост и «спасибо» от учителя, ребятам рассчитывать не приходится, а потому и интереса к участию в работе - ноль.

Интересный выход из ситуации озвучил заместитель главы районной администрации по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН, предложивший сделать школьников добровольцами.

- В рамках «Года волонтера» мы дали школам рекомендации зарегистрироваться на портале «Доброволец России» и все свои трудовые акции проводить как волонтерские мероприятия, - пояснил Алексей Васильевич.

Идея, несомненно, отличная, ведь школы и муниципалитеты получат в распоряжение дефицитные рабочие руки, а сами школьники-добровольцы будут трудиться не за эфемерную благодарность, а ради своего будущего. Ведь на каждого волонтера должна заводиться персональная книжка, в которую вносится вся информация о мероприятиях, в которых он принял участие. Эта своеобразная «зачетка» позже становится бонусом для каждого выпускника школ, поскольку ее наличие при поступлении в вузы прибавляет к результатам ЕГЭ дополнительные пять баллов. Аналогичные преференции есть только у обладателей золотых медалей и золотых значков ГТО.

Думается, если бы эта информация своевременно поступила к старшеклассникам и их родителям, ряды волонтеров резко полнились.

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

Но, как бы то ни было, остается вопрос, кто же будет заниматься организацией и проведением всех волонтерских мероприятий? В конце концов, у преподавателей сегодня и без того хватает нагрузки, и мало кто согласится на чистом альтруизме тянуть на себе и добровольческое движение.

А между тем роль учителя в отношении ребенка к труду, взаимопомощи и вообще социальной активности очень важна. Отличным примером служит балабановский отряд школьников-волонтеров, который без лишней скромности можно назвать одним из лучших не только в районе, но и в области.

Как рассказала возглавляющая его директор местного Дома культуры Ирина НИКИФОРЕНКО, очень важно, чтобы ребята по-настоящему проникались идеей, а не шли работать из-под палки.

- У нас дети не работают, а фактически проводят свой досуг, приходят потусоваться вместе. Я хоть и называюсь руководителем, на самом деле нахожусь с ними на одном уровне, общаюсь, что-то придумываю, участвую в жизни отряда. Очень важно, чтобы кто-то показал, что волонтерство - это здорово! И, как правило, это исходит от педагогов. Например, у нас 80% ребят из балабановской школы №1, где активные учителя, а вот из «второй» практически никого нет, - пояснила Ирина Александровна.

ПОД ФЛАГОМ МАКСИМЕНКО

Возглавить молодёжь могли бы и чиновники, в том числе главы поселений.

Тот же сетовавший на пассивность школьников Алексей Максименко имеет за плечами огромный опыт волонтерской деятельности, и ему, как говорится, флаг в руки.

Идея может иметь все шансы на успех. Даже в сельских поселениях, где всего одна-две школы, без труда найдется десяток активных ребят. А если такие ячейки, образованные в каждом из пяти СП, объединить в отряд юных добровольцев, то чиновники получат настоящую помощь, а дети - не только богатый трудовой опыт, но возможность побывать в уголках Боровского района, где раньше никогда не были, и завести там новых друзей.

Эта идея, которую мы дарим главам поселений, может стать отличным пилотным проектом, который позже подхватят в других районах Калужской области. Главное, как уже сказала Ирина Никифоренко, обладающая огромным и весьма успешным опытом привлечения детей к общественной работе в интересах родного города, один взрослый человек должен захотеть стать во главе этого движения, и не бумажными распоряжениями, а личным примером вести за собой юных и активных боровчан.

Степан ФЕДОРОВ

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