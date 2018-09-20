«Гагарин» в гневе

Жители микрорайона в Балабанове считают своего застройщика недобросовестным.

Жителям микрорайона «Гагарина», вероятно, труднее представить такой строй, как коммунизм или капитализм, нежели пофигизм. Именно эту политику открыто демонстрируют по отношению к «гагаринцам» и управляющая компания, и сам застройщик - ООО «Союз-Центр» (преемник ЗАО «Плитспичпром»), который находится на стадии третьей очереди строительства малоэтажек на гагаринском поле.

В минувший вторник глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ провел встречу с жителями, которая стала единственной возможностью для людей быть услышанными.

ДЕТСКИЕ «МЕЛОЧИ»

На рандеву с градоначальником жители «Гагарина» пришли эмоционально заряженными. Учитывая весь поток проблем, вылитый на всеобщее обсуждение, иного и быть не могло. И, похоже, сам Вячеслав Парфенов не был готов к тому, что в этом проблемном микрорайоне настолько плохи дела.

Разговор начался с мелочи - вопроса о строительстве детских и спортивных площадок. По словам живущих в микрорайоне людей, уже пять лет прошло со времен первых поселенцев, а из обещанных шести мест детского отдыха обустроено только одно, да и оно уже требует ремонта, поскольку резиновое покрытие стерто до дыр. Из обещанной серии спортивных площадок со снарядами и теннисными столами по факту «Гагарин» может продемонстрировать только одно неогороженное поле для футбола, несколько спортивных элементов, установленных три года назад и заасфальтированные клоки, предназначенные изначально для изобилия тренировочных мест.

На этот поток негодования ответ у Вячеслава Парфенова был. Он ранее встречался с представителями застройщика и обговорил детскую тему. В результате оборудовать игровые места обещали начать еще в этом году, плавно перейдя в 2019-й.

Но местных жителей волновало не только обустройство зон отдыха, но и безопасное пребывание своих детей внутри микрорайона. А как это возможно, если рядом с обжитыми домами строится малоэтажка третьей очереди, огороженная частично? На решение этого вопроса Вячеслав Парфенов дал застройщикам не более двух недель, за которые вокруг стройплощадки должен появиться сплошной забор с воротами, по примеру тех, которыми ограничивает доступ на свои возводимые объекты ответственные застройщики.

Кроме того, управляющей компании подсказали путь создания в микрорайоне безопасного автомобильного движения, который заключается в банальной установке дорожного знака «жилая зона», ограничивающего скорость транспортных средств до 20 км/ч.

ПРОЩАЙ, ГАРАНТИЯ

Как ни печально, но детская тема на фоне других проблем действительно выглядит далеко не основной. Представители разных домов микрорайона заявили о конструктивных проблемах жилых домов и недобросовестном отношении застройщика и «его дочки» - управляющей компании к реализованному имуществу.

Владельцы жилья на первых этажах пожаловались на ледяные полы в холодное время года, поскольку УК, в целях экономии, не отапливает подвалы, рекомендуя семьям покупать ковры. Сразу несколько обладателей квартир на верхних этажах пожаловались на протечки крыши. По их словам, это проблема повсеместная, и управляющая компания, как и в случае с трещинами в стенах, о которых также заявили «гагаринцы», попросту посылает жителей микрорайона куда подальше, а именно в Фонд капитального ремонта, куда перечисляются средства.

- Непонятно, зачем мы платим деньги в какой-то фонд, если вынуждены делать такой ремонт за собственные средства? - задала вопрос женщина и была тут же поддержана десятками одобрительных голосов соседей.

В числе неподъемных для частных коммунальщиков проблем оказался ремонт аварийных ступенек, на которых, по словам многодетной мамы, она, будучи беременной, неоднократно падала. А также установка пандусов по причине того, что они изначально не были предусмотрены проектом.

Эти обоснования отказа тоже порядком удивили главу администрации, который с удовольствием поделился информацией о том, что установка спусков для инвалидных и детских колясок - задача, поставленная президентом Владимиром ПУТИНЫМ в рамках программы «Доступная среда». Для ее реализации нужно лишь желание и немного денег. А потому, обе этих составляющих управляющей компании стоит поискать уже в текущем году, не дожидаясь визита надзорных органов.

Перечисляя все проблемы своих таунхаусов, жители высказали уверенность в том, что застройщик умышленно не желает выполнять ряд дорогостоящих работ, попросту дожидаясь, когда закончится гарантийный срок, в рамках которого он обязан устранять за свой счет проблемы жилых домов. Причем, это не предположения, а практика, с которой столкнулись первые поселенцы.

ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ

Недобрая слава о новом «спичечном» жилищном проекте ходила по городу на заре строительства микрорайона «Гагарина». Трудно сказать, сколько коренных балабановцев купили здесь жилье, но причины этому явно были. Да что там, даже сейчас, согласно рекламному тексту на официальной странице застройщика, они так и манят купить жилье в пустующих таунхаусах, и самый главный «крючок» для молодых семей фигурирует, несмотря на очевидный обман: «Здесь есть все для организации быта и досуга: детский сад...»

Историю этого социального проекта неоднократно рассказывали боровские СМИ. Общий итог заключается в том, что пока застройщик обещал построить Детский сад, оттягивая этот момент и внося корректировки в проект микрорайона, правительство Калужской области уже одобрило за свой счет строительство дошкольного учреждения на 240 мест рядом со школой на том же гагаринском поле.

Уличали в заведомом обмане потребителя компанию-застройщика неоднократно, но замануха в виде несуществующего детсада в границах «Гагарина» по-прежнему маячит на официальном сайте.

Все беды микрорайона, считают местные жители, от безденежья, которое вытекает из проседания продаж уже построенного жилья. Застройщик, якобы, не вносит в общий котел текущего и капитального ремонта плату за непроданные квартиры, а потому финансирование проблемных вопросов ложится исключительно на живущих здесь собственников. Можно ли повлиять на эту ситуацию и заставить ООО «СоюзЦентр» вносить свои «пять копеек», администрация города обещала выяснить при участии прокуратуры.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Проблема»