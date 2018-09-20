Реконструкция «Киевки» подбирается к границам Обнинска и Балабанова

18 сентября в Калуге состоялось очередное заседание рабочей группы по реконструкции федеральной трассы М-3 «Украина». На этот раз внимание было обращено на дальнейшее проектирование расширения автотрассы на участках 37-173 км и 65-124 км.

Совещание прошло под председательством заместителя губернатора области Алексея НИКИТЕНКО и при участии министра дорожного хозяйства области Ольги ИВАНОВОЙ. Также в числе участников встречи были руководители Госкомпании «Автодор», АО «Союздорпроект», представители профильных министерств и ведомств, энергетических компаний, Главного управления МЧС России по Калужской области, а также главы администраций поселений, в границах которых проходят обозначенные участки реконструкции.

На встрече был сделан акцент на необходимость устройства транспортных развязок на магистрали для въезда и выезда в Обнинск, а также вблизи ОЭЗ ППТ «Калуга» (Боровская площадка) в связи с увеличением в перспективе грузового транспортного потока на этом участке дороги.

Что касается Балабанова, то здесь запланировано строительство двухуровневого участка дороги, верхний из которых будет скоростной платный, а нижний - дублер, для удобства движения местных жителей.

Отдельное внимание было уделено переустройству высоковольтных линий электропередач, отдельных участков газопроводов.

Напомним, что данный проект реализуется по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России», рассчитанной до 2020 года.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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