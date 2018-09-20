20.09.2018

«Лесной» сбор



Если не вникать в тонкости душевной организации, а посмотреть в общем, то можно сказать, что все мы, люди, одинаковы. Каждому из нас хочется жить хорошо, причем, чтобы это ощущение присутствовало не только в узком пространстве личной зоны комфорта, но и территории города. Это касается и дворов возле многоэтажных домов, и улиц, и так называемых общественных зон, которые начали возрождаться на территории боровских муниципалитетов и прирастать новыми объектами благодаря программе «Формирование комфортной городской среды», в большей части финансируемой из бюджета федерации.

Понятно, что под лежачий камень вода не течет, и там, где активность граждан основана на стремлении быть причастным к переменам хотя бы внутри своего двора, благоустройство дает о себе знать новыми тротуарами, игровыми площадками и прочими мелочами, без которых невозможно полноценно поймать ощущение комфорта.

Череда встреч главы администрации Вячеслава ПАРФЕНОВА с жителями, в которых мне довелось принять участие, доказала, что инициатива, исходящая от граждан, подпитывает желание местной власти сделать наш город самым благоустроенным в Боровском районе.

Иногда для этого достаточно принять участие в рейтинговом голосовании по проектам благоустройства, как это случилось в минувшем марте. И тогда, спустя всего несколько месяцев работы, на территории муниципалитета появляется не только столь необходимый тротуар до поликлиники, но и прекрасная парковая зона. Пожалуй, сегодня этот незавершенный объект уже стал самым красивым местом в городе.

Но если благоустройство пустыря на гагаринском поле бросается в глаза всем мимо проезжающим и проходящим, то тюнинг дворовых пространств имеет локальную ценность. И если в прошлом году нам приходилось уговаривать представителей домов войти в программу «Формирование комфортной городской среды», то в этом жители сами зовут к себе, чтобы посмотреть на состояние их дворов и узнать о перспективах их преображения.

На днях позвонили мои избиратели - семья пенсионеров, тех, которые по возрасту годятся мне в бабушки и дедушки, и попросили провести встречу с жителями домов № 12 и 14 на улице Лесной. Пообещала поговорить с Вячеславом Парфеновым, который никогда не отказывает в таком общении. В результате, в следующий вторник - 25 сентября в 17.30 мы организуем встречу не только с жителями этих домов, но и соседних - № 12А, 10А и 14 А, Б, В. Приходите, уважаемые жители, будем обсуждать перспективы благоустройства ваших территорий.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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