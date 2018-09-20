Любовь за деньги

Балабановским «москвичам» предложат сменить гнев на милость.

В работе каждой администрации возникают ситуации, когда население выказывает недовольство принятыми чиновниками решениями. И тогда последним приходится искать компромисс в ситуациях, порой мало от них зависящих.

БЕЗНАЛ

В начале сентября Городская Дума города Балабанова рассмотрела обращение руководства калужского подразделения «Почты России» о передаче ей безвозмездно помещения, арендуемого на улице Московской. Депутаты единогласно высказались «против», чем породили недовольство у «москвичей», которые и так считают себя обделенными. Учитывая, что микрорайон отрезан от основной части города трассой М3 и железной дорогой, многие социальные услуги для этой части горожан являются труднодоступными. К числу таковых относится возможность проведения денежных операций, а потому в очередной раз возник вопрос об установке в микрорайоне банкомата.

Стоит отметить, что ранее на ул. Московской подобные устройства были. Но из-за низкой рентабельности банк, которому они принадлежали, убрал их. С тех пор обналичить деньги или выполнить иные операции без визита в центр города стало невозможным.

Со своей стороны, администрация города, в которую поступило обращение, никак повлиять на решение банкиров не может. А потому решать эту проблему приходится иными путями.

РУБЛЕВЫЙ ПЛАН

Глава администрации города Вячеслав ПАРФЕНОВ, комментируя ситуацию, рассказал, что предприниматель, выкупивший на ул. Московской участок земли, на котором сейчас строится сетевой магазин, якобы ведет переговоры с неким банком о возможности установить денежный автомат на площади своего магазина. Пока результат этих переговоров неизвестен, чего нельзя сказать о мнении местных жителей по поводу самого факта строительства торгового объекта.

«Москвичи» уже не раз высказывались устно против сетевика и даже писали жалобы чиновникам, мол, не спрашивая их мнения, те дали «добро» на строительство еще одного нерентабельного магазина. Фиаско потенциальные покупатели прочат новостройке по причине того, что в микрорайоне уже имеется представитель этого бренда, расположенный на обочине трасы М3, что, учитывая круглосуточный режим работы и расположение, делает его весьма популярным. Кроме того, часть местных жителей считают, что в условиях такой жесткой конкуренции новичок быстро превратится в «рассадник крыс и тараканов».

Невзирая на пророчества «москвичей», возведение торгового объекта идет полным ходом. Администрация повлиять не это решение не вправе, поскольку результат состоявшихся публичных слушаний по данному вопросу оказался в пользу планов застройщика. Что же касается недовольных граждан, то теперь им остается только ругать себя за то, что проигнорировали открытое обсуждение данного вопроса.

В общем, банкомат, о котором так давно мечтают местные жители, установленный в новом супермаркете после его открытия, может стать поводом для примирения. Если, конечно, эту идею раньше не подхватит магазин на трассе, где покупательская проходимость в разы выше.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ