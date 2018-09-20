В Балабанове забрали землю у Гослесфонда

В Балабанове состоялись публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земель. Среди рассмотренных вопросов значился и перевод земли на улице Московской в зону, предназначенную для размещения религиозных объектов. Этот пункт стал актуальным в рамках планов строительства в данном микрорайона ещё одного храма, место под которое в прошлом году одобрила Городская Дума.

Кроме прочего, комиссия рассмотрела предложения перевести в рекреационные зоны территории, которые остались вне интересов Гослесфонда. После того, как учреждение провело кадастр своих земель, на карте в границах балабановского поселения появились «лишние» куски земли. Их-то и забрал в свое распоряжение муниципалитет.

Окончательное решение по всем земельным вопросам предстоит принять депутатам Городской Думы на официальном заседании, которое запланировано на 27 сентября.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Власть»