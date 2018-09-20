Украденное у боровчанки авто нашли в Смоленской области

Недавно боровские полицейские вернули жительнице Боровского района пропавший внедорожник, правда, чтобы разыскать машину им потребовалась помощь коллег из соседних регионов.

Во многом залогом успеха стали оперативные действия правоохранителей. После того как потерпевшая сообщила об угоне, сотрудники полиции обошли место преступления и просмотрели записи с камер наблюдения, и таким образом вышли на след пропавшего автомобиля.

По записям с камер машину «вели» до самой трассы, после чего, составив примерный маршрут движения похитителя, оперативники передали необходимую информацию коллегам в Тверскую область, где и обнаружили украденное транспортное средство.

Автомобиль был найден на территории одного из частных домов. Злоумышленник уже успел сменить на нем номера, так что потребовалось провести дополнительную экспертизу, чтобы установить его происхождение.

Опираясь на оставленные улики, по соседним регионам разослали ориентировку, и в скором времени автовора задержали, правда, уже в Смоленской области.

Угонщиком оказался тридцатисемилетний житель Тверской области, который планировал добраться на авто в родной регион и там сбыть его с рук.

В настоящее время мужчина находится под арестом, автомобиль вернулся к владелице, а следствие по делу продолжается.

Другие статьи из рубрики «Криминал»