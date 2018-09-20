Балабановских школьников пригласят высадить свою аллею

Весной текущего года в Балабанове изменили пешеходное движение по части улицы Энергетиков. Если долгие годы путь к самой крупной школе города №1 проходил под окнами жилого дома, то теперь его перенесли на несколько метров в сторону.

Таким переменам жители обрадовались, поскольку постоянный шум громких голосов школьников несколько отдалился от их окон. Но главной целью идеи было убрать детей на безопасное расстояние от дома с покатой крышей, которая в зимний период становилась потенциально опасной.

После строительства нового тротуара администрация и депкорпус провели на этом месте зеленый субботник, во время которого высадили несколько десятков декоративных кустарников и рассыпали белую мраморную крошку. Однако работы по озеленению были выполнены только с одной стороны аллеи. И вот теперь в белом доме решили пригласить к участию в создании новой зеленой полосы учеников школы № 1.

Для этого администрация даже готова раскошелиться и купить растения покрупнее, к примеру, подросшие туи.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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