Главный по городу

Вячеслав Парфенов передал свой пост Сергею Галкину.

О том, что глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ рано или поздно уйдет на повышение, было понятно давно и всем. Но столь скорого поворота событий не ожидали даже депутаты Городской Думы.

На официальном заседании 27 сентября им пришлось принять отставку сити-менеджера, которого заместитель губернатора Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ попросил отпустить неизвестно куда.

ШАГ ИЗ РЕЗЕРВА

Заявление об уходе по собственному желанию Вячеслава ПАРФЕНОВА стало шоком для парламентариев, которые настолько сработались с этим молодым чиновником, что спустя год большинством голосов отметили его благодарственным письмом. Что уж говорить о двухлетнем сроке деятельности, за который Балабаново сильно изменился по всем направлениям.

Старания в сфере благоустройства не ушли и от взгляда заместителя губернатора.

- Я сегодня проехал по городу, посмотрел, и могу отметить, что он сильно изменился в лучшую сторону, столько сделано в плане благоустройства. Это потому, что у Вячеслава Викторовича большой потенциал, которому пора выйти за рамки города. В регионе назрели кадровые изменения в ряде районов. И у руководства области есть планы на вашего главу администрации. Это движение поддерживает и наш губернатор Анатолий Дмитриевич АРТАМОНОВ. Поэтому я прошу вас принять отставку, - заявил Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

В кадровом резерве Вячеслав Парфенов числится с 2014 года и претендует, согласно этому документу, на должность руководителя одного из четырех районов региона. Однако куда именно отправится работать балабановский градоначальник, ни он сам, ни Новосельцев уточнять не стали.

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Сказать, что депутаты скрепя сердце подняли руки за отставку Вячеслава Парфенова, значит, сильно причесать эмоции парламентариев. Пожалуй, впервые в истории города народные избранники с таким нежеланием расставались со своим назначенцем. Да и руки при голосовании они подняли не за его уход, а за заслуженное повышение, которое он честно заработал.

Общее мнение одним предложением озвучил Глава города Сергей СУДАКОВ:

- Не хочу никого обижать, но эффективность работы Вячеслава Викторовича в разы выше его предшественников.

Помимо добрых напутствий и слов благодарности за работу, уходящего сити-менеджера отметили грамотой от Городской Думы и губернатора, наградили почетным знаком «За заслуги перед городом» и вручили куст гранатового дерева:

- Если что, будешь отстреливаться на новом месте, - пошутил Сергей Судаков.

ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

После столь теплого и эмоционального расставания пришла пора назначать врио главы администрации. Персону Сергея ГАЛКИНА депутаты приняли единогласно, поскольку, пожалуй, только этот человек мог стать единственной альтернативой, на которую депкорпус согласился без разброса мнений.

С новым градоначальником никого знакомить не пришлось, ведь не так давно - в 2016 году он ушел из балабановской администрации с должности зам. главы по городскому хозяйству и занял аналогичный пост в администрации Боровского района. Фактически Сергей Павлович сменил на этой должности Вячеслава Парфенова, которого тогда назначили балабановским градоначальником.

В июле 2017 года Сергея Галкина позвали возглавить Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области. И, по словам Геннадия Новосельцева, он с поставленной задачей справился, - фонд стал работать в полную силу. А потому зам. губернатора выразил уверенность, что опыт и знания, полученные Сергеем Павловичем в его «калужский» период жизни, пригодятся на новом месте работы.

Два фигуранта сегодняшних кадровых перестановок тоже не обошлись без взаимных напутствий. Врио главы администрации Балабанова пожелал своему предшественнику успеха на новом месте работы, где бы оно ни было. А Вячеслав Парфенов порекомендовал своему преемнику работать в тандеме с депутатами.

Что касается обещаний, которые экс-глава администрации давал горожанам на встречах, и планов, построенных с депутатами по их округам, то, по словам Сергея Судакова, все они вошли в «зеленую папку», которая дожидается на столе главы администрации нового хозяина.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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