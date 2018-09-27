Тушите свет

Жителей Кабицыно могут отрезать от благ цивилизации.

Совсем недавно на районной пресс-конференции муниципалитеты отчитались о готовности к началу отопительного сезона. Однако буквально пару дней назад общую картину омрачила внезапная новость - у управляющей компании ЖКУ «Кабицыно» вскрылись огромные задолженности за теплоснабжение, и это буквально за неделю до запуска котельных.

МИЛЛИОНЫ ДОЛГОВ

Складывается впечатление, что жителей деревни Кабицыно и окрестных районов в последнее время преследует какой-то злой рок, связанный со всем, что касается ресурсоснабжения. Отключение света и воды местные жители уже давно воспринимают как обыденность, однако новость о том, что местная управляющая компания имеет миллионные долги за теплоснабжение, кажется, испугала даже самых стойких.

О сложившейся ситуации на районной планерке сообщил заместитель глав по коммунальным вопросам Алексей СТЕПАНОВ, отметивший, что проблема эта срочная и решить её нужно, как можно быстрее.

Это уже не первый случай, когда компания ЖКУ «Кабицыно» оказывается в центре внимания из-за своих долгов. Ранее неоднократно поднимался вопрос о неоплаченных счетах за поставку электроэнергии и газа, и вот теперь к ним добавилось еще и теплоснабжение.

Какие меры власти будут применять к управляющей компании, пока непонятно, но с уверенностью можно сказать, что людей как минимум не оставят без тепла перед лицом наступающих холодов.

- Об отключении отопления мы, конечно же, не говорим, но в любом случае необходимо собрать экстренное совещание и с поставляющей тепло организацией, которой в данном случае выступает обнинская ГТУ ТЭЦ, и с представителями УК, поскольку, если задолженность не будет погашена, люди могут просто остаться без горячего водоснабжения, - отметил Степанов.

В общей сложности по всем ресурсам компания задолжала порядка шестнадцати миллионов, а значит, если эта сумма не начнет сокращаться, вслед за водой люди могут остаться и без остальных благ цивилизации.

ОБЩАЯ ВИНА

В подобной ситуации местных жителей становится по-человечески жалко. Однако прежде чем называть их заложниками управляющей компании, нужно понять очень простой механизм.

Ведь УК, по сути своей, просто исполнитель, нанимаемый жильцами, чтобы обеспечивать им комфортное существование, и все деньги для расчета с ресурсниками она получает именно от жильцов.

Вот и получается, что частным коммунальщикам попросту нечем рассчитываться с долгами, поскольку сами жильцы отказываются оплачивать свои квитанции, таким образом и появился «злой рок», преследующий Кабицыно.

- Мы провели сверку, и получается, что за последние три года долг постоянно увеличивался. Осложняет ситуацию и тот факт, что расчеты проходят через ЕРЦ, и поступившие туда средства делятся между всеми ресурсоснабжающими организациями. Тем более что за лето, судя по всему, толком никто ничего не платил, а потому и рассчитываться нечем, - пояснил глава администрации совхоза Боровский Антон МАСНЯК.

Вот и получается, что винить во всех бедах следует не управляющую компанию, а самих жителей, продолжающих существовать по законам коммунизма.

А потому единственные, кого в этой истории по-настоящему жаль, это тех немногих горожан, кто регулярно оплачивает приходящие счета и все равно вынужден страдать из-за безалаберности соседей.

До начала отопительного сезона остается совсем немного дней, а значит, властям нужно приложить максимум усилий, чтобы найти хотя бы временное решение проблемы, поскольку сходу придумать, как с ней справиться раз и навсегда, кажется абсолютно невыполнимой задачей.

Степан ФЕДОРОВ

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