В плане реконструкции федеральной трассы М-3 «Украина» вновь появились поправки

Несмотря на то что реконструкция трассы М-3 «Украина» идет уже несколько лет, а перспективы транспортного движения в районе постоянного перемещения боровчан были сформированы на этапе создания проекта, конечной точки в этом вопросе так и не поставили.

Вот и на минувшем совещании рабочей группы появилась информация, которая заставит в очередной раз переосмыслить предлагаемые перемены. Согласно им, проектировщики предложили вновь изменить принцип движения в районе Балабанова, отказавшись от утвержденной ранее транспортной развязки и надземных пешеходных переходов.

В СЕВЕРНОЙ ТОЧКЕ

Федеральная трасса не табурет, а потому при ее строительстве можно отмерять и более чем семь раз, прежде чем «отрезать». Однако в конечном варианте результат может оказаться не универсальным, поскольку сторона заказчика заинтересована в экономии средств, а граждане - в удобстве. Два этих пункта не всегда находятся в стадии равновесия, что заставляет нервничать тех, кто не может повлиять на финансирование работ и их корректировку.

В этой ситуации жителям Боровского района остается только уповать на грамотность разработчиков и их человеколюбие, которое не позволит создать неудобства коренным жителем населенных пунктов, в границах которых прокладывается скоростная трасса для решения общегосударственной задачи.

Поскольку благословенная калужская земля с севера начинается с территории сельского поселения Ворсино, а на его землях расположен одноименный индустриальный парк, то и корректировки, предложенные для внесения в существующий план реконструкции трассы М-3, призваны улучшить логистику для резидентов ворсинской зоны и их клиентов.

Согласно поправкам, на 88-м и 90-м километрах «киевки» планируют построить дополнительные разворотные петли, а также обустроить пешеходный переход по путепроводу взамен пешеходного движения на километровой отметке (90 км + 417 м).

ЧЕТЫРЕ ПУТИ

Изменения коснулись и транспортной развязки, запланированной в районе Балабанова (95 км + 912 м), - от нее предложено отказаться, а взамен в пределах населенного пункта обустроить четыре разворота на второстепенных проездах «в подпорных стенах в теле насыпи основного хода "М-3 Украина"».

Длина предлагаемой подпорной стены составит 4 км, а высота местами будет достигать семи метров. Сами развороты предлагается выполнить в виде гофротруб, расположив их на разных уровнях.

Согласно пояснительной записке к предлагаемой поправке, «строительство подпорных стен позволит минимизировать перепробег, сохраняя сложившиеся транспортные связи, и обеспечит пропускную способность второстепенных проездов без доступа на магистраль при организации внутрирайонных транспортных связей. А также позволит исключить строительство двух надземных пешеходных переходов, организовав движение пешеходов в тоннелях».

Стоимость строительства армогрунтовой насыпи с устройством тоннелей составляет 1420 млн руб.

Отказ от первоначальной идеи с транспортной развязкой основан на более детальном изучении проекта, которое показало, что в этом случае развязать все необходимые направления движения невозможно. Если говорить на языке цен, то уход от этой задумки, в рамках которой финансирование потребовалось бы не только на саму развязку, но еще и на выкуп земельных участков дачников и строительство двух надземных пешеходных переходов, позволил сэкономить 708 млн рублей.

Будут ли поступившие предложения, как говорится, крайними, загадывать рано, поскольку нет ничего более печального, нежели планы, построенные на зыбком фундаменте. Пожалуй, уверенным можно быть только в одном: какие бы корректировки не явили себя еще, они, в первую очередь, будут учитывать интересы проекта - создание условий для скоростного движения.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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