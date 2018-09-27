Балабановское общежитие рискует остаться без тепла и воды

В начале недели в Балабанове стартовал отопительный сезон. Не тот, который сделал первый шаг в образовательные учреждения, а который уверенной поступью зашел в жилые дома города.

Однако встретить зиму в антибоевом состоянии рискует одноэтажное здание на улице Московской, до которого у тепловиков и «водяных» руки так и не дошли.

Теплоту центрального отопления ощутили на себе еще не все жители Балабанова. Но к началу следующей семидневки начать топить должны во всем жилфонде - такую установку ООО «КЭСК» получило от администрации города.

Пока основной проблемой данного теплового предприятия остается котельная на улице Коммунальной, работы на которой обещают завершить только в первой декаде октября. Но и там, где оборудование по генерации тепла готово, с приближением первых заморозков у жителей нарастает неуверенность в получении качественной услуги.

В частности, жители дома № 20 на улице Московской с опасением поглядывают на трубы с растрёпанным утеплителем. Даже при слабом морозе они с трудом смогут противостоять превратностям погоды и доносить до внутренних помещений общежития тепло в полном объеме.

К тепловой проблеме домочадцев может присоединиться и водная. Три недели назад случилась аварийная ситуация, которая оставила здание без воды. Устранить проблему ГП «Калугаоблводоканал» взялся путем прокладки гибкой трубы, берущей свое начало в открытом колодце с гидрантом и далее продолжающей свой путь к абонентам поверх грунта. Эту времянку сотрудники предприятия, по словам специалистов УК «СЕЗ», обслуживающей дом, обещали убрать еще в середине сентября. Но на носу уже октябрь с прогнозами синоптиков о заморозках, а никаких намеков со стороны госпредприятия на исполнение обещанного нет!

Учитывая, что работа калужского водного монополиста зачастую строится по принципу хорошо известной поговорки про три года обещаний, то ожидать скорой реакции не приходится, тем более, это не многоквартирный жилой дом, а всего-то одноэтажная общага. Но для администрации города деление людей по такому принципу недопустимо, а потому ей, вероятно, в очередной раз придется вступаться за своих жителей.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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