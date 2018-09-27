Лесная зона

Жителям центральной части Балабанова предложили подумать о комфорте.

До тех пор, пока человек сам не захочет жить в комфортных условиях и с заботой относиться к своему дому, красоты и порядка вокруг него не будет. Но иногда людям необходимо подсказать, в какую сторону сделать нужный шаг, который изменит их качество жизни.

Именно этой цели и были посвящены встречи жителей двух больших дворов на улице Лесной с администрацией города, инициированные окружными депутатами.

ПО КВАДРАТУ

Квадратный двор на улице Лесной, образованный четырьмя многоквартирными домами (№№ 13,15,17 и 19), привлек внимание городских властей еще в прошлом году. Именно здесь был установлен новый детский игровой комплекс. Однако хорошую идею скомкал подрядчик, который сначала затянул сроки изготовления, потом поставки оборудования и в итоге монтировал комплекс уже в промерзшую землю, что, естественно, отразилось на качестве.

Еще прошлой осенью во время комиссионного обхода территории окружные депутаты предложили перекроить внутреннее устройство двора, перенеся детскую игровую зону в сторону, предварительно уложив резиновое покрытие, а также укомплектовать этот дворовой квадрат спортивной площадкой и большой деревянной горкой для зимнего катания. Глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ с идеей согласился и пообещал поручить архитектору прорисовку планировки данного участка, если депутаты подвигнут жителей четырех домов к участию в одной из программ - «Комфортная среда» или «Инициативное бюджетирование». С этим условием парламентарии согласились, прекрасно понимая, что реконструкция придомовых территорий должна идти в комплексе с облагораживанием места отдыха. Спустя год эта встреча состоялась.

ДА БУДЕТ СВЕТ!

20 сентября жители, администрация и депутаты встретились за теннисном столом, на котором разложили чертежи с предлагаемыми изменениями дворового пространства.

Обустройство игровой зоны соседи одобрили, попросив вдобавок предусмотреть освещение двора, в котором сейчас в полной темноте собираются маргинальные личности. Эту просьбу Вячеслав ПАРФЕНОВ пообещал удовлетворить еще в этом году. А вот парковочные карманы стали предметом борьбы за территорию.

В незавидном положении здесь оказался дом № 15. Планировка придомовой территории не предусматривала даже маленького парковочного кармана, а на стоянках у соседних домов им, как говорится, официально не рады.

Решить свою проблему «беспарковочные» жители предложили путем урезания внутренней зону отдыха. Но в результате осмотра территории удалось найти более удачный вариант - расширить пространство перед домом путем создания стоянки для автомобилей и съезда на автодорогу улицы Лесной.

В итоге жители «лесных» домов решили воспользоваться базовым пакетом программы «Комфортная среда» - асфальтированием придомовых территорий, освещением, обустройством парковок, сушилок для белья и установкой малых форм в виде лавочек и урн.

В НАДЕЖДЕ НА ЭКОНОМИЮ

В минувший вторник, 25 сентября, администрация и депутаты вновь пришли на улицу Лесную, где их ждали жители домов №№12, 12,А и 14. Эти дворовые пространства уже стоят в своей очереди на благоустройство по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Однако 2022-й год кажется горожанам настолько далеким, что некоторые боятся не дожить до того дня, когда у них под ногами появится новый асфальт, а с территории двора исчезнет уродливая теплокамера.

Вячеслав Парфенов согласился: жить в комфорте хочется уже сейчас, тем более, когда в соседних дворах по этой же программе отремонтированы пространства. Но перепрыгивать через «голову» тех, кто быстрее подал заявки на участие и встал в очередь, - нельзя. Тем не менее этот год показал, что за счет экономии средств в результате электронных торгов по поиску подрядчика на конкретный лот муниципалитет имеет возможность неплохо сэкономить и направить эти деньги на дворы, ожидающие своего часа.

БОЛЬШОЙ КУШ

Удастся ли в 2019 году осчастливить тех, кто стоит по списку ниже, прогнозировать невозможно. Во-первых, на данный момент неизвестна сумма, которую Балабаново получит в результате дележки программных средств. Во-вторых, на следующий год, помимо благоустройства дворов по адресам ул. Энергетиков, 4, Московская, 1 и Зеленая, 9, в графике стоит начало работы над большим проектом - реконструкцией дворового проезда вдоль домов №№2,3,6,9,10 и 14 на улице Московской.

В перечень работ здесь включат строительство ливневки, расширение проезда, обустройство тротуара, освещение и прочие «мелочи», которые только по предварительной оценке обойдутся в более чем 13 млн рублей.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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