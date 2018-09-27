Капитальный провал

Жители и чиновники шокированы результатами ремонта кровли.



В последнее время сокращение задолженности жителей за капитальный ремонт является чуть ли не приоритетной задачей районной администрации. При этом каждый раз чиновники напоминают, что ремонтные работы организуются в интересах самих горожан и помогают поддерживать привычный уровень комфорта для жильцов.

Звучит красиво, однако на практике получается иначе: куча недочетов, допущенных подрядчиком, и толпы недовольных собственников, проклинающих день, когда они согласились участвовать в программе капремонта.

«МЕЛКИЕ НЕДОЧЕТЫ»

Приемка трех объектов, преобразившихся за счет «Фонда капитального ремонта», состоялась буквально на днях, 26 сентября. Члены специальной комиссии в присутствии представителей местной власти и управляющих компаний, несущих ответственность за жилфонд, ознакомились с итоговым результатом и вынесли конечный вердикт.

- Конечно, некоторые недочеты присутствуют, но я не могу назвать объекты, которые бы сдавались сразу, без единого изъяна. В целом подрядчик проделал неплохую работу для первого раза, и остается только исправить наши замечания, - отметил инженер по ТО «Фонда Капитального ремонта» Эдуард САВУШКИН.

Звучит довольно буднично и безобидно, но только после прогулки по объектам в компании проверяющих у нас сложилось совсем иное впечатление.

В этом году было принято решение уделить особое внимание состоянию кровли, а потому по всем домам работы велись именно на крышах, но в итоге они продолжились не только в подъездах, но и в квартирах жильцов.

ОТ ЧЕРДАКА И ДО ПОДВАЛА

Например, в доме № 19 по улице Лыскина в Ворсине, ставшем отправной точкой для приемной комиссии.

В качестве подрядчика, как и на всех других объектах, выступала компания ООО «СКФ», впервые занимающаяся подобными работами на территории Боровского района.

Согласно контракту, ремонт завершился еще 27 июля, и, учитывая, что проверка приехала только спустя два месяца, времени довести все до ума хватало, но увы.

- Все сделано не пойми как, крепления держатся, простите, на соплях, стыки неаккуратные, кругом заплатки. Если это вы называете хорошей работой, то я с вами в корне не согласен, и с нашей стороны обязательно будет передана бумага со всеми замеченными недостатками, - негодовал заместитель главы администрации СП Ворсино Анатолий КОЛЮКАЕВ.

И причин для этого у Анатолия Викторовича хватает. Топорность работы бросается в глаза даже неискушенному строителю. Покрытие действительно пестрит заплатками, перила шатаются, а в некоторых местах отсутствуют вовсе. При этом принимающие объект представители фонда отметили это как «небольшие недостатки».

В эту же категорию, судя по всему, попали и затопленные квартиры горожан. Дело в том, что еще в самом начале работ здесь произошел невиданный ранее потоп. Куском шифера рабочие случайно перекрыли один из отводных каналов, а учитывая, что часть крыши уже была разобрана, вода хлынула внутрь, затопив весь четырехэтажный дом до самого подвала.

К чести подрядчика отметим, что отказываться от своей оплошности он не стал и пообещал все исправить, в частности, подъезд уже отремонтировали, а вот с квартирами пока выходит заминка.

- Вот, прислали мне ребят, они трудятся помаленьку с конца июля. Но это долгая песня, тут с наскока все не исправить - затопило-то у нас все комнаты, вода с потолка чуть ли не ручьем лилась, - поделилась воспоминаниями подтопленная Елена БЕЛЬТЮКОВА.

ПЕЧАЛЬНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ

И если вы вдруг решили, что это просто единичный случай, то не спешите делать выводы, поскольку примерно та же самая история повторяется и на других объектах.

В Боровске, в доме № 6 по улице П. Шувалова, стоило только комиссии подойти к дому, как к ней сразу вышла местная жительница со своими жалобами.

- Сделали непонятный козырек на трубах, скворечник какой-то получился, а толку от него никакого, вода все равно внутрь попадает. Меня, к счастью, не сильно затопило, а вот соседям весь коридор залило, - сетует Надежда ЕРШОВА.

Ситуация здесь в целом очень похожа на ворсинскую, но только квартиры пострадали не из-за явной оплошности рабочих, а внезапно начавшихся осадков. Возможно, начнись работы пораньше, этого удалось бы избежать, но как отметил сам подрядчик, процесс торгов и заключения договоров длился слишком долго, поэтому и на объект он вышел с опозданием почти в месяц.

К самой крыше претензий у комиссии почти не возникло. Не согласились эксперты разве что с тем, каким образом была обшита металлом одна из труб на внешней стороне, да пожурили исполнителя за излишнюю активность, поскольку, выполняя работы, тот немного увлекся и влез в сферу ответственности местной управляющей компании. В целом же именно этот дом вызвал меньше всего вопросов.

Жители отнеслись к случившемуся с пониманием, а подрядчик обещал исправить двум пострадавшим квартирам нанесенный ущерб. Правда, по сведениям администрации, у одного из пострадавших до сих пор остаются претензии к рабочим, но по сравнению с другими объектами это мелочи.

ИСПОРЧЕННАЯ РЕПУТАЦИЯ

Последний принимаемый дом также расположен в Боровске, по адресу Садовая, 5. И здесь комиссию уже ждал не один недовольный житель, а целая делегация.

Среди претензий тут и абы как выполненный скат крыши, из-за чего вода не течет вниз, а частично попадает в соединения и, как следствие, в квартиры жильцов. Нашлись претензии и касательно брошенного электрического кабеля, по сути, просто висящего на стене, и все тех же затопленных квартир, но с одним нюансом.

Здесь вода начала капать с потолка не во время работ, а уже после их окончания, что позволяет сделать выводы об их качестве. Предложенная подрядчиком компенсация только подлила масла в огонь.

- Действительно, прислали рабочего, начали ремонт, и вот посмотрите, что получилось. Сначала обои поклеили кое-как, все отваливается, а потом уже поверх них начали красить трубы, разве так делают? После такого мы его выставили взашей, и администрации жаловаться будем, - рассказывает Елена КРУЧИНИНА.

Впрочем, власти и без жалоб уже успели изменить свое отношение к подрядчику.

- Честно сказать, сейчас мы работами недовольны. Мы, прежде всего, занимаем позицию наших горожан, и пока у них и у управляющих компаний остаются претензии, объекты приниматься не будут. К тому же, как показали последние дожди, недочетов хватает, кое-где крыши протекают, и это не может нас не расстраивать, - отметил заместитель мэра Боровска по хозяйственным вопросам Дмитрий ГОРОШКО.

Как бы то ни было, но отмеченные проверяющими из фонда «мелкие недочеты» грозят вылиться в крупную проблему для всего района. В том же Ворсине жители соседнего дома, насмотревшись на беды соседей, уже сейчас говорят об отказе участвовать в капитальном ремонте на следующий год. И если власти всерьез хотят увеличить сборы и привлечь горожан в программу, то, быть может, им следовало бы занимать куда более жесткую позицию в отношении самого фонда и его подрядчиков.

Степан ФЕДОРОВ

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