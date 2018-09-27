27.09.2018

В боровских СНТ выявлены грубые нарушения пожарной безопасности



В связи с началом осеннего пожароопасного сезона в Боровском районе активно проводится профилактическая работа с населением. Особенно такие встречи сотрудников МЧС актуальны с дачниками, поскольку именно на СНТ приходится большая часть пожаров в жилом секторе.

На сегодняшний день спасатели при участии глав администраций уже провели две встречи с представителями садовых товариществ в Ворсино и Кривском, где сосредоточено наибольшее количество дачных домов.

- Во всех СНТ выделены примерно одинаковые недочеты. Это самозахват дачникамn земли, из-за чего сужаются проезды и проходы между домами; плохое состояние противопожарных водоемов и окашивание дорог общего пользования. Надеемся, что наши замечания учтут, и впредь этих проблем больше не возникнет, - отметил начальник отдела надзорной деятельности МЧС по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ.

Что же до остальных территорий, то специализированные встречи там проводить не будут, но сотрудники МЧС обязательно проведут проверки садовых товариществ в рамках плановых рейдов и осмотров.

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